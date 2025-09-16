自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》不抽菸就不會得肺癌？ 腫瘤醫拍片破解10大迷思

2025/09/16 11:05

不少病患對肺癌有許多迷思，讓人陷入恐慌甚至耽誤治療，腫瘤科醫師吳教恩拍片破解10大迷思；示意圖。（圖取自shutterstock）

不少病患對肺癌有許多迷思，讓人陷入恐慌甚至耽誤治療，腫瘤科醫師吳教恩拍片破解10大迷思；示意圖。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌是國內10大癌症死因之首，社會上充斥著許多錯誤觀念，讓病患及家屬陷入恐慌甚至耽誤治療。林口長庚腫瘤科醫師吳教恩拍影片「破解10大常見肺癌迷思」，以臨床經驗和科學證據逐一解釋，他並提醒民眾定期檢查，才能及早發現、積極治療。

吳教恩在YT頻道「腫瘤科吳教恩醫師」上發文分享，隨著醫療進步，肺癌已不再等於「絕症」，透過正規檢查、精準醫療與合適的治療策略，病人完全有機會延長壽命並維持生活品質。以下整理他在診間經常被病人問到的10大迷思：

迷思1：不抽菸就不會得肺癌？

事實：抽菸雖是主要風險因子，但並非唯一原因。空氣污染、油煙暴露及基因遺傳等，都可能導致肺癌。台灣許多不抽菸的女性也成為患者，顯示不抽菸也不能掉以輕心。

迷思2：肺癌只會發生在老人？

事實：雖然好發年齡多在長者，但臨床上也常見3、40歲的年輕人罹病，特別是非吸菸女性。基因突變是關鍵因素，年輕人同樣不要大意。當你有長期咳嗽、胸痛、體重減輕時，就要檢查。

迷思3：得肺癌就等於沒救？

事實：早期肺癌透過手術，5年存活率可超過8成。藥物與標靶治療的進步，也讓晚期患者能延長壽命、維持生活品質。有一些病患活得比我們想像中還要久，甚至擁有正常的生活，因為以前沒有篩檢，得到癌症都是末期，第4期只能打化療，但是現在我們有好的篩檢，早期發現早期治療很多早期的病人。

迷思4：肺癌會傳染給家人？

事實：肺癌是基因與環境造成，並非細菌或病毒感染，完全不具傳染性。家屬不必恐慌，更不能對病患有偏見。

迷思5：肺癌症狀明顯，發現就太晚？

事實：早期肺癌通常沒有症狀，提醒高風險族群（如長期吸菸、有家族史）應定期做低劑量電腦斷層篩檢，才能及早發現。

迷思6：開刀會讓癌細胞擴散更快？

事實：沒有科學根據。手術是早期肺癌最有效的治療方式，專業醫師會嚴格控制操作，並配合後續化療或是標靶藥物，降低復發風險。

迷思7：癌症治療副作用比病痛還可怕？

事實：現代藥物副作用大幅降低，許多患者能維持正常生活。部分不適常是癌症本身引起，而非藥物導致。

迷思8：吃中草藥就能治癒肺癌，不用西醫治療？

事實：目前沒有任何中草藥被科學證實能單獨治癒肺癌。中醫可作為輔助，減緩副作用或改善體質，但不能取代正規西醫治療。

迷思9：肺癌病人不能運動或外出？

事實：適度運動有助於提升免疫力、改善情緒及睡眠，甚至與預後改善有關。但需注意空氣品質與環境。

迷思10：基因檢測沒有用？

事實：基因檢測是精準醫療的重要工具。不同突變對應不同標靶藥物，治療效果差異極大，因此檢測能幫助選擇最合適的療法。

