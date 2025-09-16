自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

手術前這種藥要停！ 麻醉有風險術前評估不可少

2025/09/16 10:34

手術前這種藥要停！新竹臺大分院提醒：麻醉風險藏在日常用藥中，術前評估不可少！（院方提供）

手術前這種藥要停！新竹臺大分院提醒：麻醉風險藏在日常用藥中，術前評估不可少！（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕65歲張先生有高血壓與糖尿病病史，平時規律服藥控制良好。近期因膽結石困擾，安排進行腹腔鏡膽囊切除手術。但由於從未接受過全身麻醉，而且聽聞「某些藥吃了會影響手術」，擔心麻醉會睡不著或醒不過來，術前一週出現焦慮及失眠。所幸在家人的建議下，張先生前往新竹臺大分院麻醉術前評估門診，透過專業麻醉團隊的協助，安心完成手術，並於術後兩天順利出院。

新竹臺大分院麻醉科陳柏思醫師指出，張先生所服用的藥物中，包含一項近年廣泛應用於第二型糖尿病的「SGLT2抑制劑」（Sodium-Glucose Cotransporter-2 inhibitors，又稱排糖藥）。這類藥物具有穩定血糖、護心護腎及體重控制等多重益處，使用人數逐年增加。然而，研究指出，SGLT2抑制劑在手術期間有增加發生正常血糖性糖尿病酮酸中毒（euDKA）風險，需特別留意。

「這類藥物的潛在風險，在於手術前的禁食及手術壓力反應可能加速酮酸中毒的發生，即便血糖正常，也可能進入代謝危機。」陳柏思醫師說明，多國臨床研究與指引建議，SGLT2抑制劑應於非緊急手術前至少停用72小時（即3天），可有效降低術中與術後併發症風險。張先生於術前即時接受麻醉評估並調整用藥，術程平穩、恢復順利。

除了糖尿病藥物外，其他常見慢性病藥物及保健品亦需審慎評估。陳柏思醫師提醒：

• 高血壓藥物：如血管張力素抑制劑（ACEi）、利尿劑，建議術前當天停用。

• 抗凝血劑：依手術類型與藥物種類，建議術前2至7天停用。

• 中藥與保健食品：如銀杏、大蒜、人蔘、當歸、麻黃等具活性成分者，建議術前停用兩週，以避免影響凝血功能或藥物交互作用。

陳醫師強調：「許多病人以為麻醉只發生在手術室，事實上，真正的麻醉，是從麻醉醫師與病人第一次見面時就開始了。」他呼籲病人務必詳實提供所有中西藥品與保健品資訊，讓醫師根據個別用藥情形給予適當建議，降低術中風險、提升整體安全。

