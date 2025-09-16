自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》甜早餐讓你累累的！ 法國百萬綱紅揭「鹹早餐」吃法

2025/09/16 06:27

早餐決定你一天的能量、情緒。法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩建議，甜早餐害人一整天血壓不穩，選擇高蛋白鹹食早餐，蛋、魚肉、堅果等帶來穩定能量；圖為情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人下午5點感覺疲憊，可能不知道竟是早餐造成的。法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）指出，早餐對身體的影響延續一整天，只是因為代謝作用需要時間，才使得人們沒發現自己「狀態不好」，禍首是 含糖早餐。一旦早餐選擇像是麥片、燕麥加蜂蜜、果汁、吐司果醬等，會讓一整天的血糖更不穩定。她提出4項改善做法，穩定一天的能量。

早餐決定你一天的能量、情緒與健康。法國百萬網紅潔西．伊喬斯佩是知名的健康議題網紅，在IG經營的帳號「glucosegoddess」（控糖女神）擁有近6百萬追蹤者，她近期在其YT頻道「控糖革命」上發影片，分享含糖早餐陷阱，接近40萬人次的觀看。

早餐問題的根源：澱粉和糖

伊喬斯佩表示，現代人普遍早餐只吃澱粉與糖：像是麥片、燕麥加蜂蜜、果汁、果昔、吐司果醬等。即便認為自己在吃「健康早餐」，像是穀片或水果冰沙，不過這些多半都讓身體攝取大量葡萄糖，正是含糖早餐陷阱。

她分析，含糖早餐通常會帶來的2大問題：

●大腦的多巴胺刺激

糖分讓大腦釋放多巴胺，帶來短暫的快感，讓人誤以為獲得能量。但多巴胺只是「愉悅訊號」，並不是真正的能量來源。

●線粒體受損，能量不足

線粒體負責將食物轉換成能量。當早上一次湧入大量糖與澱粉時，線粒體會過度負荷、效率下降。長期下來，會導致慢性疲勞、專注力下降、情緒低落。研究顯示，線粒體功能越差，運動能力和長時間工作的持久力就越低。

伊喬斯佩說明，吃下大量糖和澱粉，血糖急速上升，造成血糖波動。在2-3小時後血糖快速下降，又容易導致強烈的飢餓感與對甜食的渴望；精神疲倦、腦霧；發炎反應與增加長期慢性病風險。

選對早餐維持一整天能量

伊喬斯佩提出4項做法，以蛋白質為早餐核心，並搭配蔬菜與健康脂肪，澱粉和水果僅能是配角。

1.優先選擇：蛋、魚肉、優格、豆腐、堅果、扁豆。蛋白質不會造成血糖飆升，且能延長飽足感（至少4小時）。

2.建議搭配：酪梨、橄欖油、菠菜等健康脂肪與蔬菜。

3.澱粉與水果可作為配角：澱粉（如吐司、馬鈴薯、燕麥）僅作「點綴」。水果需保持「完整狀態」，避免果汁、果乾或冰沙，因為這些會快速升糖。

4.避免所有額外甜食：麥片、餅乾、果醬、蛋糕、果汁、甜點。

伊喬斯佩總結，錯誤的早餐選擇就是高糖、高澱粉早餐，因為它會讓血糖飆高、能量不足、情緒不穩。正確的早餐選擇就是高蛋白、搭配健康脂肪與蔬菜，能擁有能量穩定、飽足感長，和穩定的情緒。如果難以完全放棄甜食，可以將甜食放在早餐的最後食用，就像「早餐甜點」一樣，這樣能減少血糖飆升。

