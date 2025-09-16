8旬婦罹肝癌 射頻消融術免開刀讓腫瘤消失

台中82歲婦人發現早期肝癌，沈呈懋醫師為她進行「超音波影像導航肝癌射頻消融術」治療，順利讓腫瘤消失。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中82歲莊姓婦人，本身是B型肝炎帶原者，平時有在醫院追蹤，日前接受腹部超音波檢查時發現約1公分肝臟結節，經腹部電腦斷層及腹部磁振造影檢查確診為早期肝癌，因確認沒有遠端轉移，加上年齡偏高，醫生建議接受健保給付的「超音波影像導航肝癌射頻消融術」治療，不但腫瘤消失且3天後就出院，讓她開心重回正常生活。

國軍台中總醫院中清分院肝膽腸胃科醫師沈呈懋表示，早期肝癌治療主要以手術切除為主，治癒率雖高，但有較高的手術風險和術後傷口恢復及疼痛的問題，特別是在高齡患者這個族群，這名患者因高齡82歲，與家屬討論後，決定採用射頻消融術治療。

請繼續往下閱讀...

沈呈懋表示，治療過程採用舒眠麻醉，全部治療過程平順且患者無不適感，術後也沒有疼痛或其他併發症產生，觀察3天就順利出院，術後追蹤腹部電腦斷層顯示腫瘤已完全消融且無復發跡象，讓患者放下心中的大石頭。

沈呈懋介紹，「射頻消融術」是將一針頭經體表直接插至腫瘤處，利用高頻交流電通過電極針或導管傳送到目標組織，使組織內的分子高速運動、相互摩擦產生熱能，當溫度達到攝氏50至100度時，持續時間約12分鍾就能夠使目標組織壞死或消融，傷口則僅有一個針頭的大小，一般適用在腫瘤數量在3顆以下且大小在3公分以下，或單顆腫瘤大小在5公分以下的肝癌或轉移性大腸癌，可在不開刀的情況下達到與手術接近的治癒率。

沈呈懋提醒，早期肝癌的治癒率雖高，但因疾病的症狀不明顯，若沒有定時追蹤，往往會延誤治療，而肝癌主要的危險群為B型肝炎帶原者、慢性C型肝炎患者及肝硬化患者，針對C型肝炎患者，目前健保已有給付口服抗病毒藥物，且治療效果很好，治療成功後可大大降低肝癌發生率；而針對B 型肝炎帶原者和肝硬化患者，目前則還沒有藥物可以完全根治，提醒這類患者務必要定期門診追蹤，避免延誤治療。

台中82歲婦人是B型肝炎帶原者，追蹤檢查發現約1公分的早期肝癌（箭頭處）。（記者陳建志翻攝）

台中82歲婦人發現1公分的腫瘤，經「射頻消融術」治療後腫瘤消失（箭頭處）。（記者陳建志翻攝）

