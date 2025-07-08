檢驗只要5小時 彰化醫院斥資千萬打造智慧設備

檢驗科主任游雅言（左1）向觀摩人員介紹醫院的檢驗設備。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕為提升檢驗效率與準確率，衛福部彰化醫院近年斥資千萬元更新檢驗設備，在新冠肺炎疫情期間及近期的「萬人健檢」活動中，成功承擔大量檢體分析任務，效率提升近一倍。院方今（8日）舉辦智慧檢驗分享會，吸引全台15家醫院前來觀摩交流，展現彰化醫院檢驗自動化的成果。

彰化醫院自去年起，陸續引進前處理軌道、空中天橋輸送系統、血球計數儀、生化免疫複合機與檢驗管理看板等自動化設備，大幅簡化檢體處理流程，並提升整體服務量能。院長曾孔彥表示，這些投資是走動式管理理念的實踐，盼以智慧科技守護更多民眾健康。

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彰化醫院近年引進空中天橋輸送系統（如圖）、血球計數儀等自動化設備，大幅簡化檢體處理流程。（彰化醫院提供）

檢驗科主任游雅言表示，新系統整合檢體簽收、分類、離心、檢測與數據管理流程，可處理肝、腎功能、血糖、血脂等常規檢驗項目。其中空中天橋輸送系統可快速將門診、急診、住院檢體送往儀器分析，降低人為錯誤並加快速度。

另外，全自動血球計數系統從推片、染色到判讀皆由儀器完成，省下人力。另設有管理看板，檢體進度一目了然，便於即時監控與追蹤。

游雅言也說，目前進行中的「萬人健檢」活動，自4月起至8月中舉辦31場次，平均每日約2千件檢體，全數由該院統一檢驗，在新系統協助下，最快5小時內即可完成報告，大幅提升公共衛生檢測能量。

衛福部彰化醫院在疫情間與全民健檢擔任重要角色，今（8日）舉辦智慧檢驗分享會，吸引全台15家醫院前來觀摩交流。（彰化醫院提供）

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