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脖子硬塊持續不退 醫師：恐是癌細胞轉移

2025/07/08 21:10

脖子腫塊多因感染，但持續不退須警覺。示意圖。（資料照）

脖子腫塊多因感染，但持續不退須警覺。示意圖。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕摸到脖子硬塊，別急著擔心，但也不能掉以輕心。營養功能醫學專家劉博仁在臉書分享，脖子腫塊成因多元，從良性發炎到癌症警訊都有可能，及早就醫判斷病因非常重要。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」表示，脖子上的腫塊最常見是淋巴腺腫大。淋巴結遍布脖子兩側、下巴下方和耳後，遇到感染時會腫大，摸起來像小圓球，且常伴隨疼痛感。這屬於正常免疫反應，通常隨著感染消退而縮小。

不過，如果腫塊不痛、堅硬且持續超過兩週不消退，就要提高警覺。這可能是頸部唾液腺或甲狀腺的腫瘤，甚至是其他部位癌細胞轉移至頸部淋巴結，或某些淋巴瘤如非何杰金氏淋巴瘤的表現。

此外，部分腫塊可能因結核、結節病（sarcoidosis）或慢性免疫疾病等慢性發炎性疾病引起。

劉博仁提出三個判斷是否就醫的原則：

●腫塊大於2公分且持續超過兩週未消退

●腫塊硬且不痛，且固定不動

●同時出現體重減輕、發燒、盜汗等全身症狀

他強調，大多數腫塊是良性的，但若有異常變化，務必及早接受超音波、抽血或細針穿刺切片等檢查，以確診病因。早期發現，早期治療，是守護健康的關鍵。

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