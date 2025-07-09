健康網》「超級水果」芭樂連皮帶籽都吃 營養學者：對腸道好

芭樂皮含有最多抗氧化物質、籽有膳食纖維，因此「連皮帶籽」吃芭樂，不僅對腸道好，還能增強免疫力；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為吃芭樂會便秘，其實恰恰相反，營養學者洪泰雄在臉書表示，1顆約200公克的中型芭樂約8公克膳食纖維，其中每100公克的籽佔了4.2公克，是腸道的好朋友，芭樂皮含有最多抗氧化物質，因此吃芭樂時要「連皮帶籽」吃，不僅對腸道好，還能增強免疫力。

洪泰雄說明，芭樂的維生素C含量超高，每100公克的芭樂維生素C含量高達200-300毫升，比1顆柳丁多出3-5倍，有助於增強免疫力、促進膠原蛋白生成、抗氧化抗老化；富含鉀與鎂，有助心血管健康，有助於穩定血壓、調節心跳、減少水腫。

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此外，洪泰雄指出，芭樂熱量低、飽足感強，每100克芭樂約僅有40-60大卡，高纖+高水分+甜度剛好，是減重、控糖者的好選擇。

如果買的是無農藥或有機芭樂，建議連皮吃，因為皮含有最多抗氧化物質，籽要咀嚼吞下去，不是吐掉，這才是攝取膳食纖維的關鍵，如果牙齒不好，也可以打成果汁，記得不要濾渣。

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