健康網》塗防曬人體缺維生素D？ 食藥署：謠傳

食藥署說明，即便使用SPF 50的防曬乳，也無法完全阻擋所紫外線，而這些已足夠刺激皮膚合成維生素D；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天太陽紫外線強烈，為了避免曬傷、曬紅，出門塗抹防曬品來保護皮膚，不過怎麼聽說「使用防曬品可能會阻斷人體吸收陽光製造的維生素D」？對此，食藥署闢謠，即便使用SPF 50的防曬乳，也無法完全阻擋所紫外線，而這些已足夠刺激皮膚合成維生素D。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文說明，一天只要「曝曬陽光15分鐘」皮膚就會產生足夠生活所需的維生素D，也能從日常食中攝取富含維生素D的食材，只要正常使用防曬，並不會造成維生素D缺乏，因為防曬不等於完全阻擋紫外線。

請繼續往下閱讀...

食藥署表示，若仍擔心有維生素D缺乏的問題建議可先自費抽血檢驗，確認含量過低再以口服維生素D補充，這樣才能皮膚健康與身體正常運作。

食藥署提到，接受陽光照射的確有助於人體合成維生素D，但紫外線對皮膚所造成的傷害更嚴重。同時提醒，如果紫外線都呈現過量級或危險級，皮膚沒有防護在外曝曬超過15-20分鐘就容易曬傷，長期而言會有皮膚「光老化」及皮膚癌的問題。

食藥署指出，根據研究，即使有使用防曬乳，多數人仍可透過日常生活中的短暫日曬10-15分鐘，就足以合成所需維生素D。如果擔心缺乏維生素D，不需要犧牲皮膚健康來猛曬太陽，只要均衡飲食、正常活動、偶爾戶外走動就夠了。想曬太陽補維生素D，記得選擇早晨或傍晚短暫日曬，比起長時間紫外線曝曬來得安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法