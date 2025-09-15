瘦比胖更致命？ 丹麥研究：「過瘦」死亡風險高3倍！

丹麥最新研究顛覆傳統認知，指出「過瘦」比「過重」更致命，提醒大眾不應只專注於體重計上的數字；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國科學新聞網站《科學日報》（ScienceDaily）報導，一項在丹麥進行、即將於歐洲糖尿病研究學會（EASD）年會上發表的最新大型研究，顛覆了傳統認知，指出「過瘦」可能比「過重」甚至輕度肥胖更加致命。

該研究再次印證了「胖但健康」（fat but fit）的可能性。

這項由丹麥奧胡斯斯泰諾糖尿病中心（Steno Diabetes Center Aarhus）學者格里布霍爾特（Sigrid Bjerge Gribsholt）博士領導的研究，分析了8萬5761人的健康數據。在長達5年的追蹤期間，研究人員發現，與身體質量指數（BMI）落在正常範圍上限（22.5至25）的對照組相比，BMI低於18.5的「體重過輕」者，死亡風險高出近3倍（2.73倍）。

令人驚訝的是，BMI落在25至30的「過重」區間，甚至30至35的輕度「肥胖」區間者，其死亡風險與對照組相比，並未顯著增加。研究同時發現，即使BMI落在被視為健康的18.5至22.5之間，偏瘦者的死亡風險，也比正常體重偏高者來得高。

格里布霍爾特博士解釋，一種可能的原因是「反向因果」：部分人可能是因為患有潛在疾病才導致體重下降，這種情況下，是疾病本身而非低體重增加了死亡風險。此外，她也推測，能夠長壽的較高BMI者，可能本身就帶有某些保護性特質。

研究共同作者布魯恩（Jens Meldgaard Bruun）教授則補充，BMI並非衡量健康的唯一指標，脂肪的分布位置更為關鍵。他指出，儲存在腹部、包裹器官的內臟脂肪（visceral fat）對新陳代謝危害最大。

因此，一個脂肪主要堆積在腹部的「蘋果型」身材，與一個脂肪主要在臀部、大腿的「梨型」身材，即使BMI相同，其健康風險也截然不同。他總結，肥胖的治療應更加個人化，並將脂肪分布等因素納入考量。

