自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺結核患者罹癌風險高達200倍 醫籲每年肺癌篩檢

2025/09/15 09:40

胸腔外科醫師謝義山在為婦人執行達文西肺葉切除手術前，發現患者因為肺結核感染的病史，造成縱膈淋巴結跟石頭一樣硬，與血管沾黏嚴重。（記者廖雪茹攝）

胸腔外科醫師謝義山在為婦人執行達文西肺葉切除手術前，發現患者因為肺結核感染的病史，造成縱膈淋巴結跟石頭一樣硬，與血管沾黏嚴重。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一位75歲婦人不菸不酒，今年安排健檢LDCT肺癌篩檢，意外發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤，而求診中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山；在執行達文西手術前，醫師發現患者曾在10多年前罹患肺結核，造成肺部淋巴像石頭一樣硬，並與血管沾黏，歷經4個小時手術，病患住院3天後出院，恢復狀況良好，目前持續追蹤。

謝義山指出，根據統計，曾經得過肺結核患者，肺部都會有小的病灶，得到肺癌的機會，大概是正常人的40倍到200倍之多，所以如果有罹患過肺結核的話，肺部受過傷，需要做低劑量胸部電腦斷層。台灣女性得肺癌百分之80~90以上，都是不菸不酒，可能跟基因遺傳有關，而女性有家族史或是肺部有節結，建議每年要做檢查肺癌篩檢，早期發現，早期治療。

75歲婦人健檢LDCT肺癌篩檢，意外發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤。（中醫大新竹附醫提供）

75歲婦人健檢LDCT肺癌篩檢，意外發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤。（中醫大新竹附醫提供）

謝義山表示，他在為這名婦人執行達文西肺葉切除手術前，發現患者因為肺結核感染的病史，造成縱膈淋巴結跟石頭一樣硬，與血管沾黏嚴重，一旦手術時分破血管，瞬間可能就是數千甚至上萬cc的大流血。幸好透過達文西手術，在機器手臂輔助下進行血管分離結紮，左下肺葉有3條主要肺動脈分離後，雖然兩條分支分破流血，但順利止住流血，最後只有200cc的出血量。開完刀建議要努力深呼吸、咳痰，盡早下床活動， 休息兩周即可以從事輕便的工作，建議2-3個月後再從事粗重工作或是運動。

謝義山提醒，肺癌的早期症狀通常不明顯或無症狀，但可能包括慢性咳嗽、咳血、胸痛（尤其在深呼吸、咳嗽或大笑時）、呼吸困難或聲音沙啞、不明原因的體重下降和食慾不振等，有時也可能出現反覆的支氣管炎或肺炎。若出現上述任何症狀，建議及時就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中