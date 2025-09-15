肺結核患者罹癌風險高達200倍 醫籲每年肺癌篩檢

胸腔外科醫師謝義山在為婦人執行達文西肺葉切除手術前，發現患者因為肺結核感染的病史，造成縱膈淋巴結跟石頭一樣硬，與血管沾黏嚴重。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一位75歲婦人不菸不酒，今年安排健檢LDCT肺癌篩檢，意外發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤，而求診中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山；在執行達文西手術前，醫師發現患者曾在10多年前罹患肺結核，造成肺部淋巴像石頭一樣硬，並與血管沾黏，歷經4個小時手術，病患住院3天後出院，恢復狀況良好，目前持續追蹤。

謝義山指出，根據統計，曾經得過肺結核患者，肺部都會有小的病灶，得到肺癌的機會，大概是正常人的40倍到200倍之多，所以如果有罹患過肺結核的話，肺部受過傷，需要做低劑量胸部電腦斷層。台灣女性得肺癌百分之80~90以上，都是不菸不酒，可能跟基因遺傳有關，而女性有家族史或是肺部有節結，建議每年要做檢查肺癌篩檢，早期發現，早期治療。

75歲婦人健檢LDCT肺癌篩檢，意外發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤。（中醫大新竹附醫提供）

謝義山表示，他在為這名婦人執行達文西肺葉切除手術前，發現患者因為肺結核感染的病史，造成縱膈淋巴結跟石頭一樣硬，與血管沾黏嚴重，一旦手術時分破血管，瞬間可能就是數千甚至上萬cc的大流血。幸好透過達文西手術，在機器手臂輔助下進行血管分離結紮，左下肺葉有3條主要肺動脈分離後，雖然兩條分支分破流血，但順利止住流血，最後只有200cc的出血量。開完刀建議要努力深呼吸、咳痰，盡早下床活動， 休息兩周即可以從事輕便的工作，建議2-3個月後再從事粗重工作或是運動。

謝義山提醒，肺癌的早期症狀通常不明顯或無症狀，但可能包括慢性咳嗽、咳血、胸痛（尤其在深呼吸、咳嗽或大笑時）、呼吸困難或聲音沙啞、不明原因的體重下降和食慾不振等，有時也可能出現反覆的支氣管炎或肺炎。若出現上述任何症狀，建議及時就醫檢查。

