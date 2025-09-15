自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》年輕開始「肌」不可失！ 營養師授6招遠離肌少症

2025/09/15 09:21

營養師科提斯表示，想要避免肌少症，除搭配運動外，攝取原型及高營養密度食物、蛋白質等營養素也很重要；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯表示，想要避免肌少症，除搭配運動外，攝取原型及高營養密度食物、蛋白質等營養素也很重要；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肌少症雖是造成老年人失能的隱形殺手，但肌肉流失卻不是從老年開始。營養師科提斯表示，肌少症不是老了才要預防，應該在年輕時就開始儲備肌肉量，以備老化之需。建議可採行以下6策略，包括：進行阻力運動、有氧運動、攝取原型及高營養密度食物、蛋白質、減少加工食品、維持教育與社交，有助避免肌少症的發生。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文指出，雖然年紀增長以致肌肉的質及量均會逐漸流失，進而導致肌少症的發生，也可能會造成後續出現失能、衰退與慢性病等狀況，嚴重影響生活品質。但事實上，肌少症並非老年人專屬病症，而是年輕時就應做好儲備。

科提斯進而具體提出想要避免肌少症，可掌握以下6策略，包括：

阻力運動：提高肌肉質與量，改善平衡、協調及活動力。

身體活動／有氧運動：提升代謝及心血管健康、減少久坐時間、改善精神健康。

攝取原型／高營養密度食物：關鍵營養包含纖維、益生菌、Omega-3脂肪酸及抗發炎營養素。

攝取蛋白質：高品質且足量，最好搭配阻力運動。

減少超加工食品：超加工食品與減少腸道菌多樣性、低肌肉量及發炎有關。

教育及社交：團體支持、抗肌少症相關教育。

營養師科提斯指出，超加工食品與減少腸道菌多樣性、低肌肉量及發炎有關，應減少攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯指出，超加工食品與減少腸道菌多樣性、低肌肉量及發炎有關，應減少攝取；示意圖。（圖取自freepik）

此外，科提斯也曾發文特別提及，由於女性的肌肉量通常少於男性，停經後的肌肉流失，更可能導致衰弱症的風險，增加跌倒、失能的可能。增肌除了阻力運動+足夠蛋白質外，或許可以試試甜菜根。據國外研究顯示，受試者經8週補充甜菜根萃取物，可明顯提升一氧化氮合成的原料，並改善下肢肌肉的力量。

科提斯強調，老化不是老了才發生，而是從中年之後就開始累積。相信大家都曾經看過外表看不出年紀的長者，這代表好的營養、運動及生活型態絕對可以「抗老化」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中