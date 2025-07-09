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健康網》煎魚掌握4關鍵不破皮！ 營養師教做「醬燒鮮魚」

2025/07/09 08:36

營養師4步驟教做「醬燒煎鮮魚」。（圖取自吳映澄臉書）

營養師4步驟教做「醬燒煎鮮魚」。（圖取自吳映澄臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕煎魚看似簡單，其實很不容易，經常一不小心就煎至破皮、焦黑或黏鍋。營養師吳映澄於臉書專頁發文分享「醬燒煎鮮魚」料理，並列出4個煎魚訣竅，教民眾煎出完整酥香魚皮。

煎魚4技巧 熱鍋是關鍵

●熱鍋熱油是關鍵：一定要鍋熱了再倒油，潤鍋後再將魚下鍋。

●下鍋後，先別急著動：魚剛下鍋時最容易黏鍋，靜置1-2分鐘讓魚皮定型後再翻最佳。

●中小火慢煎更安心：火太大容易外焦內生，記得用中小火慢慢煎出金黃色。

●翻1次就好：減少翻動次數，才能保留完整魚皮與口感。

醬燒煎鮮魚 料理4步驟

1.熱鍋後，加入約2小匙油，待潤鍋後放入鮮魚，開中小火煎至魚皮定型、上色。

2.翻面續煎至熟，魚皮不破是關鍵。

3.加入蒜片、薑絲爆香，再放紅辣椒、蔥段拌炒。

4.最後放入鮮魚，再加入調味料（少許鹽、醬油、酒、烏醋、糖、胡椒粉、水1/2杯），開小火煮至入味，起鍋前淋點香油，即可享用。

吳映澄補充，魚類富含優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，是很好的日常蛋白質來源。用煎的方式，只要控制油量與火候，也能煎得香又健康。

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

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