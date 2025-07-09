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健康網》菠菜配豆腐會結石？營養師破5大常見迷思

2025/07/09 11:51

相信不少人都聽說過，不喜歡吃蔬菜可以喝蔬果汁，或是吃菠菜配豆腐會結石這類的傳言吧？營養師一一解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

相信不少人都聽說過，不喜歡吃蔬菜可以喝蔬果汁，或是吃菠菜配豆腐會結石這類的傳言吧？營養師一一解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否聽說過喝拿鐵咖啡（咖啡加牛奶）影響鈣質吸收？或是菠菜與豆腐一起吃會造成結石？營養師劉學民表示，近期經常在各地辦講座，時常遇到不少人提出類似的疑問。因此，劉學民在「營養師Couple食記」提出最常見的5大飲食迷思，幫助大眾不在健康中迷失。

Q1. 菠菜+豆腐真的會結石？

其實不用太擔心！劉學民表示，菠菜含草酸，遇到豆腐中的鈣質會在腸道內結合成草酸鈣，大多會從糞便排出。只要飲食多元、注意水分補充，並不會因此就容易結石。偶爾吃菠菜豆腐湯是沒問題的，除非本身就有泌尿道結石體質，飲食才需要個別評估。

Q2. 咖啡加牛奶會影響鈣吸收嗎？

劉學民表示，有一點影響，但沒那麼嚴重。咖啡中的單寧酸、草酸，可能會減少部分鈣的吸收，但不是完全阻斷。所以你喝拿鐵、奶茶，還是可以攝取到牛奶中的鈣質，若擔心鈣流失或骨質疏鬆，更應該確保飲食攝取的「鈣來源」充足喔！劉學民建議，咖啡別當水喝，每天1-2杯OK，重點還是均衡攝取營養素。

不少人認為喝咖啡加牛奶，會影響鈣質吸收。營養師認為「沒那麼嚴重」。示意圖。（圖取自freepik）

不少人認為喝咖啡加牛奶，會影響鈣質吸收。營養師認為「沒那麼嚴重」。示意圖。（圖取自freepik）

Q3. 果菜汁健康嗎？可以每天喝嗎？

劉學民表示，不建議天天喝來取代蔬果。打成果菜汁會破壞一部分營養素，特別是膳食纖維和抗氧化物。尤其是使用濾渣功能，會把大量纖維濾掉。建議一週喝2到3次沒問題，但不能取代直接吃新鮮蔬果！如果有血糖控制需求，建議不要只用水果打果汁，還要加上蔬菜且不濾渣，也要自我監測血糖，看這樣的飲食適不適合自己。

Q4. 水果能不能取代蔬菜？

劉學民強調：完全不行！水果和蔬菜是不同類別的食物，無法互相取代。水果維生素C豐富，但蔬菜含有更多膳食纖維、礦物質與植化素，是飲食中不可或缺的一環。所以兩者都要吃，才算均衡！

Q5. 豆腐、豆漿會加重痛風嗎？

近十年的研究已經澄清這個迷思！「無顯著關聯，或反而有保護作用。」新加坡華人健康研究指出：攝取豆類反而與痛風風險呈負相關。多數研究發現：黃豆、豆腐、豆漿等豆製品對尿酸影響不明顯或沒有影響。

劉學民強調，「植物性普林」不等於「動物性普林」。雖然豆類也含普林，但屬於植物來源，不像紅肉、海鮮、內臟那樣容易引起尿酸上升。

另外，痛風急性發作時建議採低普林飲食，豆製品屬於中普林食物，但平常適量攝取豆製品是安全的。且黃豆或黃豆粉可能使尿酸略升，但與痛風發作無顯著關係，而豆腐、豆干等加工豆製品，因加工步驟嘌呤流失，幾乎沒有影響尿酸值。

以下簡單列出常見高普林食材，這些才是痛風需要注意的：

● 動物內臟：豬肝、雞肝、牛腎、豬腸等

● 海鮮紅肉：像是蝦、蟹、貝類，豬肉、牛肉、羊肉，應適量攝取

● 高湯肉汁：肉湯、魚湯、雞湯、雞精、濃縮肉汁等，因為這些湯品通常含有較高的嘌呤

● 加工肉品：如香腸、火腿、培根、臘肉等，易增加高尿酸血症和痛風發作的風險

● 酒精：尤其是啤酒，會增加尿酸產生，痛風發作期間應完全禁酒，非發作期間也應盡量少喝

● 含糖飲料：果糖容易導致體內尿酸升高，應避免

劉學民表示，營養學理論不斷更新，關鍵在於適量、多元飲食、足夠水分。若有飲食相關問題，記得與營養師或醫師討論，制定個人化飲食建議。

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