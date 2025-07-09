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健康網》「堅」持吃好脂肪「果」然降膽固醇！ 醫列3點說明

2025/07/09 07:27

醫師表示，堅果是好脂肪，能維持好膽固醇數值、降低壞膽固醇，有助於脂肪代謝；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，堅果是好脂肪，能維持好膽固醇數值、降低壞膽固醇，有助於脂肪代謝；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕堅果營養價值豐富，尤其富含好油脂，能幫助維持身體健康。初日診所減重專科醫師陳威龍分享，堅果雖然高油，但吃多了其實不太會影響膽固醇，原因有3：首先，它是好脂肪，能減少心血管疾病風險；再者，有助於促進脂肪代謝；最後則是能降低壞膽固醇。

●好脂肪減少心血管疾病風險：陳威龍引述1項國外研究指出，堅果不僅不會增加膽固醇，反而還有助於維持好膽固醇數值，例如杏仁中的單元不飽和脂肪酸、核桃中的omega-3脂肪酸，皆能減少心血管疾病風險。

醫師指出，杏仁含有單元不飽和脂肪酸，能減少心血管疾病風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，杏仁含有單元不飽和脂肪酸，能減少心血管疾病風險；示意圖。（圖取自freepik）

●增加脂肪代謝：相比於動物脂肪容易在體內堆積成脂肪組織，堅果中的脂肪能促進脂肪代謝，維持體內脂肪的平衡。

●降低壞膽固醇：適量食用堅果，有助於改善血脂肪膽固醇的平衡，每天食用堅果可以幫助降低體內的壞膽固醇。

不過，陳威龍提醒，堅果雖然健康，但過量食用也會影響體重，建議每日攝取1小把，約10-20克即可，並在挑選時，避免挑選含有過多糖分、鹽分或油炸成分等加工堅果。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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