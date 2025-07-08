「中草藥師」證書惹議！衛福部：未經同意、用字不當恐觸法

網路上有人分享自己擁有「中草藥師證書」，引發專業團體質疑：此舉恐違法。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕近期有民眾在社群平台上公開展示「中華民國中醫醫學會全國聯合會」頒發的「中草藥師證書」，並對外宣稱具備中草藥專業資格，引發專業團體質疑違法。衛福部中醫藥司科長謝采蓓今（8日）表示，該學會的證書與課程均未經衛福部核可，名稱涉及「藥師」字樣也有不當之虞，後續將請所在地衛生局調查釐清，是否有違反「藥事法」。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，近日社群平台上常出現所謂的「中草藥師證書」，還對外宣稱自己有中草藥專業資格，但這張證書其實不是國家核發的，也沒有經過任何國家考試。

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她強調，「藥師法」規定得很清楚，「藥師」是受國家認證的專業職稱，沒有拿到正式藥師證書，就不能亂用這個名稱。協會擔心，證書用「藥師」兩字，很容易讓民眾誤以為對方有合法的藥事資格，且持證者如拿來販售藥品或提供諮詢服務，恐已觸法，希望相關單位趕快查清楚並依法處理。

衛福部中醫藥司科長謝采蓓回應，該學會舉辦的課程及所發證書，未經衛福部核可，據了解應是今（2025）年才開辦課程，目前尚不清楚實際發出多少張證書，相關情況仍在調查釐清中。至於「中草藥師」這個名稱，究竟指的是懂中草藥的人員「中草藥、師」，還是讓人誤以為是通過國家考試的「中草、藥師」，衛福部已經請該學會所在縣市的衛生局介入調查，希望盡快釐清。

謝采蓓進一步說明，若是指「中草藥、師」，雖無涉及藥師職稱，中草藥目前以食品管理，使用「師」作為專業名稱並不妥當；若是「中草、藥師」，則可能違反「藥師法」第5條第2項，且若持該證書從事中藥販售等行為，更涉違反「藥事法」第27條，屬「無照藥商」行為，恐面臨3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

近日社群平台上常出現「中草藥師證書」。

（中華民國基層藥師協會提供）

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