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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》暑假到來 3補帖安度親子美麗時光

2025/07/08 14:26

孩子的暑假到來，醫師提供3大補帖，幫助家長與孩子度過快樂暑假。（圖取自freepik）

孩子的暑假到來，醫師提供3大補帖，幫助家長與孩子度過快樂暑假。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期孩子們正值快樂的暑假時光，然孩子的快樂卻成了家長的惡夢。家長兩人都要上班，幫孩子排夏令營，規劃暑假要去哪裡玩，還要憂心孩子感染新冠、腸病毒，無不讓家長操壞了心。嘉樂家醫診所院長曾嵩智提出三大暑假補帖，幫助孩子與家長都能健康快樂度過暑假。

曾嵩智在臉書專頁「嘉樂家醫診所」整理出三大「暑假大補帖」，讓你穩住健康、不被生活打敗。

疫苗提醒 高風險族群請儘速接種

夏季病毒活躍，腸病毒、流感、甚至新冠仍有零星社區感染。家中若有：慢性病長輩、孕婦；免疫低下者、過去重症病史者；準備出國旅遊者，建議盡快接種疫苗。

青少年肥胖加速中

孩子在家滑手機、吃零食、睡到中午，是暑假常見生活型態。但長時間缺乏運動，容易導致：肥胖、血壓與血脂異常、生理時鐘大亂。建議爸媽每天安排至少「30分鐘家庭共動時間」， 不論是快走、丟球、打掃、騎腳踏車。動起來，全家都受益。

家長壓力大？試試「正念減壓法」

壓力大不是你的錯！孩子作息亂、情緒浮動、照顧責任沉重，都會讓你心煩易怒。曾嵩智建議試試這三步驟，幫你在日常中慢慢穩定下來：

●身體掃描：覺察自己是否緊繃與疲勞。

●呼吸觀察：當下感受每一口氣進出，不急不快。

●一句話覺察：我現在的情緒，是因為什麼？我可以怎麼回應？

曾嵩智表示，暑假不是家長的壓力測試或期中考，而是重新認識自己與家人的機會。只要你先照顧好自己，就能更穩定地陪孩子一起長大。

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