林沖過世》防糖尿病避「1陷阱」 飲食把握6關鍵

「鑽石歌王」林沖於昨（7）日傳出過世消息，享耆壽92歲。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「鑽石歌王」林沖唱紅許多歌曲，如《戀心》、《永恆的回憶》、《鑽石》等，不料於昨（7）日傳出過世消息，享耆壽92歲，震驚外界。據悉，林沖曾罹患心臟病、糖尿病等慢性疾病。關於糖尿病的保健之道，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健及營養師劉怡里也分享，想防止糖尿病找上門，日常飲食應避開紅肉或加工肉品；若已是糖尿病患者，則要把握6大飲食關鍵來控制血糖。

避開紅肉與加工肉品 防糖尿病

蕭捷健曾於臉書專頁發影片指出，一般人以為吃甜食、喝含糖飲料是罹患糖尿病的主因，其實不然。他引述1項國外研究指出，「紅肉或加工肉品」才是更大的陷阱，每天多吃1份，就會增加患病風險。

請繼續往下閱讀...

該研究表明，每天多吃1份紅肉，糖尿病風險會增加10-15%；而每天多吃1份加工肉品，如培根、香腸等，糖尿病風險甚至高達20-30%。因為這些食物含有飽和脂肪及添加物，會降低體內胰島素敏感度，讓血糖失控。

飲控6招 魚類為最佳蛋白質

另外，營養師劉怡里也曾於臉書專頁發文表示，由於食物對血糖的變化是立即性的，因此，糖尿病患者想要控制血糖，就要先從控制飲食著手，她列出以下6個重點：

●避開精製澱粉，選擇全穀類：糖尿病患者在澱粉攝取上最好以全穀類為主，例如：糙米、燕麥；當然也可以先從非精製澱粉（高纖）開始入手，例如：地瓜、馬鈴薯、玉米等；甚至在甜點上，可以選擇紅豆、綠豆、大紅豆、蓮子，增加甜味，減少糖類添加。

她提醒，要注意份量上的替換攝取。三餐有高纖維的澱粉，可以穩定血糖增加飽足感，尤其用藥的病人，千萬不要不吃澱粉，容易造成低血糖而影響生命安全。

營養師建議，糖友們澱粉可改選糙米、燕麥等全穀類；示意圖。（圖取自freepik）

●一餐至少1碗蔬菜：纖維可以控制血糖，加上蔬菜中植化素可以降低高血糖帶來的氧化傷害，所以蔬菜量要比平常人多。一餐1碗相當於2份蔬菜，可以多樣變化，例如：菇類、海帶、蔥薑蒜都可以當作蔬菜的來源。

●蛋白質選擇「魚類」最佳：魚類是優質蛋白質的來源，吸收率高，加上魚中的Omega-3脂肪酸、維生素D可以降低高血糖造成的心血管疾病發生率，所以每天1掌心的魚，吃得健康無負擔又可以穩定血糖。

●水果飯後2小時吃：水果提供大量的醣類，血糖控制不好的族群，水果餐後吃是維持血糖穩定的關鍵，例如12:00吃飯，大約14:00之後再吃水果，控制在每天2碗以內最好，如果偶爾想打成果汁，記得加入大量蔬菜，千萬不要濾渣。

●烹調用植物油：糖尿病人因為血糖的不穩定，未來發生大小血管病變（如腎病變、動脈硬化等）機會很高，所以要降低飽和脂肪酸的攝取，大部分飽和脂酸來自於動物性的肉類，所以烹調時就以「植物油」為主，而且植物油中的多酚可以保護血管，提升抗氧化功能。

●血糖控制不好時，禁喝酒：要隨時監測自己的血糖值，如果穩定可以適量飲用，以紅酒為例，男生一天2杯，女生一天1杯（1杯約100-120cc）。但千萬要避開空腹飲酒及含糖酒（梅酒、水果酒、清酒），前者容易造成低血糖，後者會讓血糖越喝越上升。

相關新聞請見

鑽石歌王林沖過世享耆壽92歲 好友悲痛證實

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法