健康網》12萬人次接力傳愛 20年募髮行動為癌友戴上「希望」髮冠

捐髮代表林小妹妹自小留了9年的長髮未曾剪過，因媽媽罹患乳癌，讓她決定剪髮助人。（癌症希望基金會提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症希望基金會從2006年起號召民眾捐髮，為癌友製作假髮行動，截至昨天為止，已累計近12萬人次（117,318人次）響應，並製作近萬頂（9,792頂）假髮，幫助數萬的癌症病友重拾自信與勇氣；其中，長期響應活動的蕙雯今年已是第6次捐髮，累積的捐髮量足以完成一頂假髮，實踐「用頭髮傳遞希望」的承諾。而年僅9歲的林小妹妹，懷抱助人初心，將自己的頭髮捐給需要的人，溫暖人心。

這項名為「首望相助．希望從頭開始」的捐髮公益活動今年首場活動昨天於台北登場，現場100名捐髮者齊聚一堂，其中近7成為首次捐髮，現場也有10位男性參加捐髮活動。

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「首望相助．希望從頭開始」的捐髮公益活動今年首場活動昨天於台北登場，現場100名捐髮者齊聚一堂，其中近7成為首次捐髮。（癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，現代醫療的進步已經可以讓癌友正常生活。癌友接受專業醫師的治療之外，基金會從心理、營養、運動等方面提供相關的照顧與支持，由真髮製作的假髮租借也是基金會服務重要的一環，有需要的癌友可以透過位於北、中南、三地的希望小站得到協助。基金會希望透過這些多元服務，幫助癌友重拾自信，讓生活回歸正軌。」

癌症希望基金會董事長莊國偉（前）與公益夥伴台灣吉立亞醫藥總經理Cathy Su體驗配戴光頭頭套。（癌症希望基金會提供）

9歲女童捐髮 為抗癌媽媽圓夢

捐髮代表林小妹妹自小留了9年的長髮未曾剪過，直到去年媽媽罹患乳癌，治療期間因掉髮而深受影響，幸好透過台北希望小站提供的假髮租借等協助，媽媽戴上假髮後，得以如常出席每一場需要她的家庭活動。

林媽媽感動地說：「有了這頂假髮，讓我能陪伴孩子們的重要時刻不缺席。」林小妹看著勇敢抗癌的媽媽，也決定捐出多年來留長的頭髮，希望能幫助更多像媽媽一樣的病友，讓她們在抗癌路上獲得支持與力量。

「好想要有頭髮！」 成為她6度捐髮的力量來源

長期響應捐髮的蕙雯表示，她曾照顧一位卵巢癌末期患者，當時對方一句「我好想要有頭髮！」深深震撼了留著短髮的她，因此開始留長髮，允諾捐髮給患者，無奈來不及捐出。但蕙雯仍希望將頭髮捐給需要的人，因此展開了其捐髮的旅程，迄今已經完成6次捐髮，累積的髮量足已製作一頂假髮，也終於實現自己當年的承諾。

捐髮者現場由親友協助剪下頭髮。（癌症希望基金會提供）

「需不需要化療？會不會掉頭髮？」對許多罹癌患者而言，掉髮往往是心理上最沉重的壓力之一。癌症希望基金會多年來持續推動捐髮行動，並堅持使用真髮製作假髮，因為真髮的舒適與透氣性是人工髮絲無法取代的，而戴上由真髮製作的假髮，讓癌友感受到「我還能正常生活」。

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