自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》12萬人次接力傳愛 20年募髮行動為癌友戴上「希望」髮冠

2025/07/07 15:02

捐髮代表林小妹妹自小留了9年的長髮未曾剪過，因媽媽罹患乳癌，讓她決定剪髮助人。（癌症希望基金會提供）

捐髮代表林小妹妹自小留了9年的長髮未曾剪過，因媽媽罹患乳癌，讓她決定剪髮助人。（癌症希望基金會提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症希望基金會從2006年起號召民眾捐髮，為癌友製作假髮行動，截至昨天為止，已累計近12萬人次（117,318人次）響應，並製作近萬頂（9,792頂）假髮，幫助數萬的癌症病友重拾自信與勇氣；其中，長期響應活動的蕙雯今年已是第6次捐髮，累積的捐髮量足以完成一頂假髮，實踐「用頭髮傳遞希望」的承諾。而年僅9歲的林小妹妹，懷抱助人初心，將自己的頭髮捐給需要的人，溫暖人心。

這項名為「首望相助．希望從頭開始」的捐髮公益活動今年首場活動昨天於台北登場，現場100名捐髮者齊聚一堂，其中近7成為首次捐髮，現場也有10位男性參加捐髮活動。

「首望相助．希望從頭開始」的捐髮公益活動今年首場活動昨天於台北登場，現場100名捐髮者齊聚一堂，其中近7成為首次捐髮。（癌症希望基金會提供）

「首望相助．希望從頭開始」的捐髮公益活動今年首場活動昨天於台北登場，現場100名捐髮者齊聚一堂，其中近7成為首次捐髮。（癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，現代醫療的進步已經可以讓癌友正常生活。癌友接受專業醫師的治療之外，基金會從心理、營養、運動等方面提供相關的照顧與支持，由真髮製作的假髮租借也是基金會服務重要的一環，有需要的癌友可以透過位於北、中南、三地的希望小站得到協助。基金會希望透過這些多元服務，幫助癌友重拾自信，讓生活回歸正軌。」

癌症希望基金會董事長莊國偉（前）與公益夥伴台灣吉立亞醫藥總經理Cathy Su體驗配戴光頭頭套。（癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會董事長莊國偉（前）與公益夥伴台灣吉立亞醫藥總經理Cathy Su體驗配戴光頭頭套。（癌症希望基金會提供）

9歲女童捐髮 為抗癌媽媽圓夢

捐髮代表林小妹妹自小留了9年的長髮未曾剪過，直到去年媽媽罹患乳癌，治療期間因掉髮而深受影響，幸好透過台北希望小站提供的假髮租借等協助，媽媽戴上假髮後，得以如常出席每一場需要她的家庭活動。

林媽媽感動地說：「有了這頂假髮，讓我能陪伴孩子們的重要時刻不缺席。」林小妹看著勇敢抗癌的媽媽，也決定捐出多年來留長的頭髮，希望能幫助更多像媽媽一樣的病友，讓她們在抗癌路上獲得支持與力量。

「好想要有頭髮！」 成為她6度捐髮的力量來源

長期響應捐髮的蕙雯表示，她曾照顧一位卵巢癌末期患者，當時對方一句「我好想要有頭髮！」深深震撼了留著短髮的她，因此開始留長髮，允諾捐髮給患者，無奈來不及捐出。但蕙雯仍希望將頭髮捐給需要的人，因此展開了其捐髮的旅程，迄今已經完成6次捐髮，累積的髮量足已製作一頂假髮，也終於實現自己當年的承諾。

捐髮者現場由親友協助剪下頭髮。（癌症希望基金會提供）

捐髮者現場由親友協助剪下頭髮。（癌症希望基金會提供）

「需不需要化療？會不會掉頭髮？」對許多罹癌患者而言，掉髮往往是心理上最沉重的壓力之一。癌症希望基金會多年來持續推動捐髮行動，並堅持使用真髮製作假髮，因為真髮的舒適與透氣性是人工髮絲無法取代的，而戴上由真髮製作的假髮，讓癌友感受到「我還能正常生活」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中