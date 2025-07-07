健康網》雨聲滴滴答答 醫：釋放大腦睡個香甜覺

醫師指出，雨聲是天然白噪音，可為大腦提供穩定的背景音，有助放鬆入眠。此外，雨天也能增加褪黑激素分泌，促進入睡；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風侵台下，帶來不少雨量，暴雨容易成災，但您知道嗎？雨聲也有助眠效果。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，雨聲是天然「白噪音」，可為大腦提供穩定的背景音，有助放鬆入眠。另，對於環境而言，雨天也能增加負離子與褪黑激素分泌，且因降低氧氣含量，同樣可促進入睡。對於身心健康，可說有著令人驚喜的正能量影響。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，雨聲可說是天然的「White Noise-白噪音」，可有效遮蔽環境中突兀的噪音，這種「遮蔽效應（Masking Effect）」就像是為耳朵戴上一層溫柔的濾鏡，也為大腦提供穩定的背景音，有助於放鬆，且更易進入安穩的睡眠狀態。根據1篇發表在《Journal of Caring Sciences》上的研究也指出，對於冠心病患者而言，在房間播放白噪音，能夠顯著改善其睡眠品質與時長。

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此外，黃軒指出，雨天也是天然的魔法師，對於環境可帶來以下3方面影響：

●增加負離子：雨天閃電和雨水摩擦產生大量負離子，負離子有助於鎮定神經，具促進放鬆、催眠等作用，這也是許多人在雨天感到特別放鬆、容易入睡的關鍵原因之一。

●增加褪黑激素分泌：陰暗天氣減少光線，有助於促進「睡眠荷爾蒙」褪黑激素的分泌，容易引發睡意。

●氧氣含量略降：大氣壓力下降，導致氧氣減少，身體會降低交感神經活性，讓人感到疲倦和嗜睡。

醫師表示，雨天閃電和雨水摩擦產生大量負離子，負離子有助於鎮定神經，具促進放鬆、催眠等作用，也是雨天易入睡的關鍵原因之一；情境照。（圖取自freepik）

黃軒特別提及，適度聆聽輕柔規律的雨聲有益助眠，但若是雷聲或暴雨，則可能導致壓力荷爾蒙皮質醇升高，反而容易引起焦慮。尤須注意過度依賴白噪音也有弊端，可能產生依賴，嬰幼兒長期暴露下，甚至可能影響聽力。

黃軒強調，雨聲透過其獨特的聲學特性以及對環境化學的影響，能有效促進身心放鬆和改善睡眠，但應適度享受，避免過度依賴。

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