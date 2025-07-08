健康網》不只能護腎！ 醫揭洋蔥5好處 「這樣吃」最有效

醫師表示，洋蔥除了能護腎，還能保護心臟與骨骼、降低慢性病風險、抗癌、抗菌；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擁有蔬菜皇后美名的洋蔥，是餐桌上常見的食材，藏有強大的護腎密碼。洪永祥診所院長洪永祥於臉書專頁發文指出，洋蔥中的槲皮素與硫化合物是護腎雙英雄，能抗發炎、抗氧化；不僅如此，還能保護心臟與骨骼、降慢性病風險、降罹患腸胃道癌症機率、抗菌。食用上，生吃或每日吃1/4–1/2顆中型洋蔥效果最佳。

洋蔥2成分 強效護腎

●槲皮素：能抗發炎、抑制腎絲球硬化與纖維化，並減少腎臟細胞凋亡，更是一種強力的天然類黃酮抗氧化劑，尤其在外層與靠近根部的部位含量更高。此外，它還能干擾黃嘌呤氧化酶（XO）、降低尿酸合成，促進尿酸排泄，對痛風性腎病變的腎友有莫大幫助。

請繼續往下閱讀...

●硫化合物：洋蔥中特有的揮發性硫化合物也具抗發炎與抗氧化作用，能減緩腎臟纖維化進程，降低長期損傷。

另外，切洋蔥會流淚滿面，也是因為裡面含有硫的胺基酸，例如：甲硫胺酸、半光胺酸，大部分存在於洋蔥根部，具有水溶性的特質。因此，若想避免切洋蔥流淚，可先把根部切除，將其泡在水裡一會，再處理。

醫師分享，想避免切洋蔥流淚，可先把根部切除，將其泡水一會後再處理；示意圖。（圖取自photoAC）

洋蔥護腎3大機轉

●抗氧化減少腎絲球球內壓，保護腎小管：腎絲球就是1顆顆過濾的微血管球，隨著年紀增加，它會氧化而彈力循環變差，腎小管也會因為氧化壓力而使其功能衰退。而洋蔥的超強抗氧化力便保護了腎絲球與腎小管，減少腎臟老化速度。

●抗發炎減少腎臟纖維化與硬化速度：洋蔥抑制TNF‑α、IL‑6的活化並抑制TGF‑β1表現，這些都是導致腎臟發炎與纖維化反應的因子，洋蔥大幅減少了腎臟硬化萎縮的速度。

●降血壓與血糖：研究發現，每日補充150–162毫克的槲皮素可降低收縮壓3–4毫米汞柱（mmHg）、改善血糖與糖化血色素。在1項研究中發現，第2型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖值。

洋蔥5大健康益處

●保護心臟：洋蔥有豐富的槲皮素，可以有效抗發炎、降低壞膽固醇濃度、減少三酸甘油脂，使血管暢通、保持彈性，有效預防動脈硬化，降低罹患心臟病風險。

●降低慢性病風險：氧化力就是衰老力，在氧氣的代謝過程中，活性氧化物可能使許多細胞結構或功能老化與受損，導致糖尿病、心臟病、癌症等疾病。而洋蔥正是抗氧化劑的極佳來源，它含有超過25種不同的類黃酮抗氧化劑，有助於延緩器官衰老，降低慢性病發生風險。

●抗腸胃道癌症：大蒜、洋蔥等蔥屬蔬菜，可降低某些癌症風險，尤其是腸胃道的癌症，例如胃癌、結腸直腸癌。有研究顯示，這些蔥屬蔬菜因含有硫化合物及類黃酮抗氧化劑，可抑制腫瘤生長，減緩癌細胞擴散。

●抗菌：洋蔥是天然抗生素，其中的槲皮素可抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等有害細菌的生長。

●維持骨骼健康：雖然洋蔥鈣含量不高，但有研究表明，洋蔥能改善骨密度。在1項針對507位50歲以上女性測試的研究中，發現每天至少吃1次洋蔥的人，總骨密度比每個月只吃1次或更少的人高出5%。這可能是因為洋蔥減少了氧化壓力，提高了抗氧化效果，因此降低了骨質流失。

研究指出，每天吃1次洋蔥的5旬女性，總骨密度比每個月只吃1次或更少者高出5%；圖為情境照。（圖取自freepik）

2吃法最護腎 6類人避食

●生吃：跟生吃大蒜一樣，生吃洋蔥能保留較多的槲皮素與硫化物，營養價值最高；但生吃刺激性高，能承受者不多。若無法承受，還是熟吃較溫和，但營養價值就不如生吃高。

●每日攝取1/4–1/2顆中型洋蔥：可做成涼拌洋蔥絲、洋蔥湯、炒洋蔥、焗烤洋蔥，再搭配綠花椰菜、黑蒜、橄欖油等抗氧化食物，效果更佳。

最後，洪永祥提醒，洋蔥適合有高血壓、高血糖、代謝症候群、慢性腎臟病（CKD）第1-4期、一般健康者食用；而像是腎功能末期且有高血磷血鉀者、需要限鉀或磷的腎友、正在出血或服用抗凝血劑者、胃潰瘍或胃發炎等腸胃功能不佳者、急性發炎期、孕婦與哺乳婦女都建議避免食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法