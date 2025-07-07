健康網》夏日也手腳冰冷？中醫推薦吃「龍眼」補氣養神

林本庭指出，龍眼具有溫腎作用，可促進血液循環、改善手腳與腰背冰冷現象。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕即使在炎炎夏日，不少民眾仍會感到手腳冰冷，這可能是體質偏虛所致。對此，中醫師林本庭在臉書專頁分享，龍眼正是改善這類症狀的天然食補。龍眼具有溫腎作用，可促進血液循環、改善手腳與腰背冰冷現象，同時有助養心安神，對於睡眠品質不佳者亦有幫助。

林本庭提醒，龍眼屬溫性水果，對於容易上火體質者，如常有眼屎、口乾舌燥情形的人，應控制攝取量。由於龍眼含糖量高，每次食用以不超過10顆為宜，避免引起熱氣或血糖波動。

請繼續往下閱讀...

若當季尚未採收龍眼，民眾亦可透過桂圓枸杞紅棗茶來達到類似保健效果。林本庭建議，將乾燥桂圓搭配枸杞與紅棗煮開，再轉小火熬煮，即可飲用，有助於補血養顏、改善寒性體質。

農業部補充，龍眼富含維生素B、C及少量維生素E與類胡蘿蔔素，礦物質方面則含有鈣、磷、鐵、鎂與鉀。（圖擷取自林本庭臉書）

農業部則補充指出，龍眼富含維生素B、C及少量維生素E與類胡蘿蔔素，礦物質方面則含有鈣、磷、鐵、鎂與鉀。其中，曬乾後的「桂圓」性溫味甘，具補血、益脾、開胃等功效，適合女性生理期或產後調理，亦為冬季活絡氣血、預防手腳冰冷的常見食材。

不過須留意的是，龍眼熱量不低，每100公克（約12至14顆）即含有73大卡熱量，甜度與鉀含量皆高，糖尿病或腎臟病史患者應先諮詢醫師或營養師後再食用。專家也提醒，無論是新鮮龍眼或乾燥桂圓，皆應適量食用，以免引起上火或體重增加等副作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法