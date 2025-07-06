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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》竹界巨星「麻竹筍」！ 北農授1招去苦味

2025/07/06 11:33

北農指出，料理時若擔心麻竹筍有苦味，可以先將其切塊或切絲後，再用水煮，這樣會更甘甜順口。（資料照）

北農指出，料理時若擔心麻竹筍有苦味，可以先將其切塊或切絲後，再用水煮，這樣會更甘甜順口。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擁有竹界巨星稱號的麻竹筍，是盛夏當季的美味食材。台北農產運銷公司於臉書專頁「臺北農產」發影片分享，麻竹筍肉質粗、高纖，但吃起來卻清脆甘甜；料理時若擔心有苦味，可以先將其切塊或切絲後水煮即可。

北農指出，每到夏天，市場上總會出現1位「體型最霸氣」的竹筍，也就是麻竹筍，又稱大葉麻竹。它是食用竹筍中個頭最大的，口感鮮甜爽脆，不僅能涼拌、清炒、煮湯，還能製成筍乾、醬筍等加工品，變化多樣。

北農表示，麻竹筍是食用竹筍中個頭最大的，做法多樣，不僅能清炒、煮湯，還能製成筍乾、醬筍等加工品。（資料照）

北農表示，麻竹筍是食用竹筍中個頭最大的，做法多樣，不僅能清炒、煮湯，還能製成筍乾、醬筍等加工品。（資料照）

麻竹筍小百科

●產期：每年5月到11月。

●外觀：無毛淡黃外殼，圓錐筍形好辨認。

●口感：肉質偏粗、纖維較多，但吃起來特別清甜爽脆。

●生長環境：低海拔、排水良好的山坡地最適合麻竹筍生長。

農糧署補充，麻竹筍主要產地在南投、雲林及嘉義縣，由於日治時代大量種植麻竹，發展造紙業，且經常以筍乾出口日本供拉麵配料使用，使古坑鄉成為麻竹筍王國。

最後，北農也分享料理麻竹筍不苦澀的小撇步：烹煮前先將麻竹筍切塊或切絲，再用水煮過即可。如此一來就能有效去除苦味，讓清炒、煮湯的風味更加甘甜順口。

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