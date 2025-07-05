自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

兒童發展遲緩 醫：「過度保護」釀日後學習問題

2025/07/05 12:49

包括兒童發展篩檢，進行認知、語言、動作發展，及社會情緒篩檢。（記者蔡淑媛攝）

包括兒童發展篩檢，進行認知、語言、動作發展，及社會情緒篩檢。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕學齡前是兒童身心發展的重要階段，透過整合式健檢機制，能及早發現視力、聽力與發展遲緩等問題，及早介入；尤其針對發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）遲緩，如未能早療矯正，恐導致兒童在學習中遇到困難。健檢醫師觀察，部分是因為家長過度代勞、做太多，或陪讀實體書時間不夠。

小兒科醫師林釗尚表示，部分家長過度保護孩子，像冬天穿太多，或家長總是抱在懷裏，不讓孩子自己行動，造成觸覺接觸量少，影響觸覺發展，造成觸覺失調；或是肢體活動刺激不足，進而導致前庭控制能力紊亂或刺激不夠，有可能造成他日後學習上的問題，上課時坐不住動來動去，無法專注。

林釗尚也說，曾發現幼生在幼兒園午餐後望著小蘋果不吃。老師說，因為幼生不知道如何吃，他在家都是削皮切塊處理過；也有可能是手指動一下，就有外傭或家人拿過來。孩子可能很聰明，卻缺乏練習機會、造成大小肌肉張力不足，關節本體感覺不好，造成發展有些落後，這對小孩的健全發展是不好的。

針對兒童發展，小兒科醫師施勝桓指出，語言占發展遲緩的12%，這與大腦發育有關，有時3C育兒、家長陪讀、陪玩不夠等，造成大腦刺激不足。兒童發展遲緩若能及早發現，透過早期療育，能改善60%。他也說家長態度很關鍵，有家長逃避或忽視兒童健康發展問題，恐延誤及早介入改善的機會。

台中市衛生局長曾梓展也說，兒童發展涵蓋感官、語言、動作、情緒和認知五大面向，家長是孩子健康的第一線守護者，建議家長參考兒童健康手冊中的「兒童發展連續圖」及「家長紀錄事項」進行觀察，例如透過和孩童互動，從中觀察孩童說的句子長短，以及表達的能力是否符合年紀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中