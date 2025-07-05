兒童發展遲緩 醫：「過度保護」釀日後學習問題

包括兒童發展篩檢，進行認知、語言、動作發展，及社會情緒篩檢。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕學齡前是兒童身心發展的重要階段，透過整合式健檢機制，能及早發現視力、聽力與發展遲緩等問題，及早介入；尤其針對發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）遲緩，如未能早療矯正，恐導致兒童在學習中遇到困難。健檢醫師觀察，部分是因為家長過度代勞、做太多，或陪讀實體書時間不夠。

小兒科醫師林釗尚表示，部分家長過度保護孩子，像冬天穿太多，或家長總是抱在懷裏，不讓孩子自己行動，造成觸覺接觸量少，影響觸覺發展，造成觸覺失調；或是肢體活動刺激不足，進而導致前庭控制能力紊亂或刺激不夠，有可能造成他日後學習上的問題，上課時坐不住動來動去，無法專注。

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林釗尚也說，曾發現幼生在幼兒園午餐後望著小蘋果不吃。老師說，因為幼生不知道如何吃，他在家都是削皮切塊處理過；也有可能是手指動一下，就有外傭或家人拿過來。孩子可能很聰明，卻缺乏練習機會、造成大小肌肉張力不足，關節本體感覺不好，造成發展有些落後，這對小孩的健全發展是不好的。

針對兒童發展，小兒科醫師施勝桓指出，語言占發展遲緩的12%，這與大腦發育有關，有時3C育兒、家長陪讀、陪玩不夠等，造成大腦刺激不足。兒童發展遲緩若能及早發現，透過早期療育，能改善60%。他也說家長態度很關鍵，有家長逃避或忽視兒童健康發展問題，恐延誤及早介入改善的機會。

台中市衛生局長曾梓展也說，兒童發展涵蓋感官、語言、動作、情緒和認知五大面向，家長是孩子健康的第一線守護者，建議家長參考兒童健康手冊中的「兒童發展連續圖」及「家長紀錄事項」進行觀察，例如透過和孩童互動，從中觀察孩童說的句子長短，以及表達的能力是否符合年紀。

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