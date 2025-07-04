自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「小暑」暑氣蒸騰 中醫：易有三明治不適感

2025/07/04 13:51

下週一將迎接節氣「小暑」，中醫師提供多項解暑方法。示意圖。（圖取自PhotoAC）

下週一將迎接節氣「小暑」，中醫師提供多項解暑方法。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕7月7日即將迎來節氣「小暑」，雖然現在的天氣已經熱到有如進蒸籠、相當難熬，不過22日還要迎接大暑呢。於加拿大執業的註冊中醫師陳啟志表示，若感覺到頭脹、脖子悶、汗流不順等警訊，便是。

陳啟志在臉書專頁「陳啟志 Daniel Chen 溫哥華中醫師」在臉書與網站分享，「小暑」是夏天的中場，也是身體最容易「過熱當機」的時候。你有沒有發現，這時候的熱不再只是「熱」，而是黏熱、悶熱、像鍋裡燜著一樣的濕熱。外面太陽曬，裡面汗出不來，整個人不只不舒服，還會變得特別煩。

小暑 暑氣上場的前哨戰

「暑」這個字，並不是單純的高溫，而是一種夾雜濕氣的熱毒。它不像春天的濕，是「濕冷黏」，而是「濕熱悶」。

小暑期間，溫度進入高原期，午後雷陣雨變多，濕氣不斷升起，陽氣仍然外發。這時候氣機怎麼走？氣往外跑、汗往外冒，但又悶著出不來；心火在上、濕熱在中、氣虛在下，這就容易出現：上火＋中濕＋下虛的「三明治式不適感」。

●小暑常見身體不適訊號：頭脹、脖子悶、汗流不順；嘴苦、胃口差、腹瀉或便秘交替；身體黏黏的、覺得重、懶洋洋；情緒浮躁、易怒、晚上睡不好。小朋友容易皮膚過敏、大人容易中暑。

小暑的養生關鍵：幫身體「開窗透氣」

●幫汗找到出口，不要悶住：很多人開冷氣、吃冰涼，結果汗出不來，濕氣反而卡住。最簡單的方式是早上動一動出汗，再去沖溫水澡，氣就會開了。

●飲食清熱化濕，但不寒涼：多吃帶點微苦的食物，像苦瓜、綠豆、荷葉、冬瓜、薏仁、玉米鬚、赤小豆。可以煮「綠豆薏仁湯」，溫熱喝，比吃冰還解暑。

補氣養心，不要過補也不能忽略：小暑是「火在上、氣在虛」的典型時期。氣一虛，火更容易上，所以此時可適量用一點點紅棗、蓮子，幫氣撐住。

若有使用精油習慣，陳啟志提供部分建議配方：

●心煩氣躁、睡不好：薰衣草1滴＋尤佳利1滴＋甜橙2滴→ 擴香或睡前塗抹神門、內關，穩定心氣、助眠降火。

●濕悶水腫、胃口差：絲柏2滴＋廣藿香2滴＋薑1滴→ 稀釋塗抹腹部、足三里、陰陵泉，幫助行氣祛濕、化濁解滯。

陳啟志同時推薦穴道，幫濕熱找出口。每天按5到10分鐘，搭配呼吸，氣會慢慢順起來，身體就不黏不悶。

●大椎：出汗、發熱的開關，可開表清暑。

●足三里：健脾化濕、補中氣。

●陰陵泉：利濕解熱、去腫消悶。

●神門：穩定神志、調心火。

最後陳啟志提醒，「暑是濕與火的結合，不動就困，不靜就亂」。「小暑」是最考驗身體節奏感的節氣。你若靜太多，濕就困你；你若動太猛，火就上來。只有「動中帶靜，清中有補」，才是小暑真正的養生智慧。

最後陳啟志提醒，「暑是濕與火的結合，不動就困，不靜就亂」。示意圖。（圖取自shutterstock）

最後陳啟志提醒，「暑是濕與火的結合，不動就困，不靜就亂」。示意圖。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中