健康網》「小暑」暑氣蒸騰 中醫：易有三明治不適感

下週一將迎接節氣「小暑」，中醫師提供多項解暑方法。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕7月7日即將迎來節氣「小暑」，雖然現在的天氣已經熱到有如進蒸籠、相當難熬，不過22日還要迎接大暑呢。於加拿大執業的註冊中醫師陳啟志表示，若感覺到頭脹、脖子悶、汗流不順等警訊，便是。

陳啟志在臉書專頁「陳啟志 Daniel Chen 溫哥華中醫師」在臉書與網站分享，「小暑」是夏天的中場，也是身體最容易「過熱當機」的時候。你有沒有發現，這時候的熱不再只是「熱」，而是黏熱、悶熱、像鍋裡燜著一樣的濕熱。外面太陽曬，裡面汗出不來，整個人不只不舒服，還會變得特別煩。

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小暑 暑氣上場的前哨戰

「暑」這個字，並不是單純的高溫，而是一種夾雜濕氣的熱毒。它不像春天的濕，是「濕冷黏」，而是「濕熱悶」。

小暑期間，溫度進入高原期，午後雷陣雨變多，濕氣不斷升起，陽氣仍然外發。這時候氣機怎麼走？氣往外跑、汗往外冒，但又悶著出不來；心火在上、濕熱在中、氣虛在下，這就容易出現：上火＋中濕＋下虛的「三明治式不適感」。

●小暑常見身體不適訊號：頭脹、脖子悶、汗流不順；嘴苦、胃口差、腹瀉或便秘交替；身體黏黏的、覺得重、懶洋洋；情緒浮躁、易怒、晚上睡不好。小朋友容易皮膚過敏、大人容易中暑。

小暑的養生關鍵：幫身體「開窗透氣」

●幫汗找到出口，不要悶住：很多人開冷氣、吃冰涼，結果汗出不來，濕氣反而卡住。最簡單的方式是早上動一動出汗，再去沖溫水澡，氣就會開了。

●飲食清熱化濕，但不寒涼：多吃帶點微苦的食物，像苦瓜、綠豆、荷葉、冬瓜、薏仁、玉米鬚、赤小豆。可以煮「綠豆薏仁湯」，溫熱喝，比吃冰還解暑。

補氣養心，不要過補也不能忽略：小暑是「火在上、氣在虛」的典型時期。氣一虛，火更容易上，所以此時可適量用一點點紅棗、蓮子，幫氣撐住。

若有使用精油習慣，陳啟志提供部分建議配方：

●心煩氣躁、睡不好：薰衣草1滴＋尤佳利1滴＋甜橙2滴→ 擴香或睡前塗抹神門、內關，穩定心氣、助眠降火。

●濕悶水腫、胃口差：絲柏2滴＋廣藿香2滴＋薑1滴→ 稀釋塗抹腹部、足三里、陰陵泉，幫助行氣祛濕、化濁解滯。

陳啟志同時推薦穴道，幫濕熱找出口。每天按5到10分鐘，搭配呼吸，氣會慢慢順起來，身體就不黏不悶。

●大椎：出汗、發熱的開關，可開表清暑。

●足三里：健脾化濕、補中氣。

●陰陵泉：利濕解熱、去腫消悶。

●神門：穩定神志、調心火。

最後陳啟志提醒，「暑是濕與火的結合，不動就困，不靜就亂」。「小暑」是最考驗身體節奏感的節氣。你若靜太多，濕就困你；你若動太猛，火就上來。只有「動中帶靜，清中有補」，才是小暑真正的養生智慧。

最後陳啟志提醒，「暑是濕與火的結合，不動就困，不靜就亂」。示意圖。（圖取自shutterstock）

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