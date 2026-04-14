免開刀化療！新療法讓部分患者腫瘤消失 僅少數適用

免疫療法示意圖，透過啟動人體免疫系統辨識並攻擊癌細胞，使部分患者腫瘤縮小甚至消失，但目前僅適用於少數特定族群。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名70多歲女性罹患癌症後，未接受傳統手術或化學治療，僅透過新型藥物療程，體內的腫瘤竟在4個月內完全消失。這項讓身體「自己消滅癌細胞」的醫療進展，正為部分患者帶來過去難以想像的希望，但此類療法目前僅適用於部分特定患者，尚未成為主流治療方式。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這名病患西德里斯（Maureen Sideris）在美國參與了一項臨床試驗。醫師透過特定藥物，成功將原本「偽裝」在健康組織中的癌細胞標記出來，讓她自身的免疫系統得以辨識並攻擊癌細胞。

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然而，這項被稱為免疫療法的技術並非萬靈丹。報導明確指出，像西德里斯這樣「腫瘤完全消失且免開刀」的案例，目前僅出現在具備特定基因型、比例約佔5%的少數患者身上，並不適用於所有癌症病患。

就整體免疫療法而言，目前也僅對約2至4成患者產生反應，多數癌症仍需仰賴手術、化療等傳統治療方式。此外，解除免疫系統的限制，也可能引發皮疹、腹瀉，甚至傷及肝、心、腎等嚴重副作用，並非零風險的無痛治療。

為了讓更多病患受惠，科學家正著手測試個人化「癌症疫苗」，試圖訓練病患的免疫系統辨識殘留的癌細胞，防止癌症復發，但相關研究仍處於早期階段。針對未來的治療趨勢，西德里斯回顧自身療程時表示，有醫師向她提到，若相關療法持續進展，未來癌症治療方式可能出現重大改變，但仍有待更多研究驗證，以確保臨床治療的廣泛安全性。

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