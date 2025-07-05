健康網》鳳梨護心、顧骨、助燃脂！ 中醫列5功效 2類人慎食

中醫指出，鳳梨具有抗氧化及發炎、促進消化、幫助燃脂、加速傷口癒合等5功效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鳳梨不僅酸甜美味，還擁有許多對健康有益的特質！昌盛堂中醫診所於臉書專頁及網頁發文列出鳳梨5大健康功效：保護心臟、緩解關節不適、促進消化、幫助燃脂、加速傷口癒合；不過，雖然鳳梨好處多，但腎臟病及糖尿病患者在食用上，仍要注意含鉀量及糖分的問題，不宜攝取過量。

中醫分享，鳳梨不僅低熱量（每100克約46大卡），還富含能提高免疫力的維生素C和有助於骨骼健康的錳。此外，它還含有鉀、鈣、維生素B群等多種營養素，是日常飲食中的好選擇。經常食用，有助於保持身體活力。

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健康5功效 對減重有利

●抗氧化，保護心臟：鳳梨富含抗氧化劑，能有效對抗自由基，幫助身體減少氧化壓力，對於保護心臟有積極作用。研究顯示，它可能還對心臟有保護效果，讓人遠離心血管問題。

●幫助消化：鳳梨的酵素（如鳳梨蛋白酶）可以幫助分解蛋白質，對消化肉類尤其有益。它不僅有助於消化，還能促進腸道蠕動，讓排便更加順暢。

●抗發炎，緩解關節不適：鳳梨的酵素還具有抗發炎效果，對於減輕骨關節炎的疼痛有幫助。不僅如此，它有抑制某些腫瘤生長的潛力。

中醫表示，鳳梨酵素具有抗發炎效果，有助於緩解關節不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

●燃脂減重：運動後食用鳳梨，能幫助肌肉修復，縮短痠痛時間，甚至還可能有助於燃燒脂肪，對減重有利，健身愛好者不可錯過。

●促進傷口癒合，保持肌膚健康：鳳梨中的酵素能幫助對抗疼痛，促進皮膚癒合。無論是受傷後還是手術後，它都能幫助加速恢復。

入口前注意3點 2類人慎食

中醫提醒，雖然食用鳳梨好處多，但還是有以下3點需要特別留意：

●避免過量食用：吃過多鳳梨可能會刺激口腔黏膜，影響味覺，也會攝入過多的糖分。建議每次食用130克左右即可。

●避免空腹食用：由於鳳梨酸度較高，飯前食用可能會對胃造成負擔，最好在飯後食用。

●腎臟病及糖尿病患者要當心：鳳梨的鉀含量較高，腎臟病患者需控制食用量；而糖尿病患者應注意其升糖指數，適量食用即可。

挑選、保存撇步

中醫表示，挑選鳳梨時，要注意果實的大小、色澤及香氣。選擇2-3台斤的果實，表皮應平整光亮，並散發出濃郁的香氣。如果輕彈時發出類似「彈肌肉」的聲音，代表這顆鳳梨健康，可以盡快食用，不宜久放；如果發出清脆的「鼓聲」，則可以放一段時間再吃。

保存方面，中醫指出，未削皮的鳳梨可以放在通風處，最多保鮮2-3天；若已削皮，建議放入保鮮袋，冷藏1-2天內最佳，最好還是盡快食用完畢。如果需要保存較久，可以將其去皮、切塊後冷凍，做成冰沙或水果飲品。

中醫提醒，如果想要保存久一點，可以將鳳梨去皮、切塊後冷凍，做成冰沙或水果飲品；示意圖。（圖取自freepik）

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