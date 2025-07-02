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健康 > 心理精神

思覺失調診斷不只靠觀察 北榮「AI腦影像平台」準確率逾9成

2025/07/02 16:56

「智慧腦影像平台」除了用於協助診斷，也可結合經顱磁刺激（TMS）等非侵入性腦刺激，發展更精準的治療。示意圖（記者邱芷柔攝）

「智慧腦影像平台」除了用於協助診斷，也可結合經顱磁刺激（TMS）等非侵入性腦刺激，發展更精準的治療。示意圖（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕思覺失調症不再只能靠觀察行為判斷！台北榮總今（2日）分享，精神醫學部楊智傑教授團隊開發的「智慧腦影像平台」，透過AI分析腦部影像，診斷準確率高達91.7%，讓精神醫療邁入有客觀數據的新時代。

楊智傑說，思覺失調症困擾全球約1%人口，患者常出現幻覺、妄想、情感淡漠等症狀，過去診斷多依賴問診與觀察，缺乏客觀指標。團隊自2012年起累積超過1500筆台灣本土腦影像數據，包括健康者與思覺失調、躁鬱、重度憂鬱等患者，比例大約各半。

透過平台，可比對大腦中兩大關鍵區域「腦島（Salience Network）」與「顯葉（Default Mode Network）」間的功能變化。透過量化，可以清楚看出患者與一般人在腦功能上的偏差，轉換成數據，協助醫師判斷是否為思覺失調症，AI不只分析，還能立體呈現異常區域，讓醫病溝通更直觀。

另外30歲的張先生，因幻聽與被害妄想長期困擾，認為同事是秘密組織成員，導致焦慮、多疑，甚至與親友疏遠。楊智傑說，透過腦影像分析，發現他的腦島與上側顳葉出現結構與功能退化，最終確診思覺失調症，視覺化結果也幫助張先生理解病況，提升病識感。

這套平台除了用於思覺失調，也能協助診斷躁鬱症和重度憂鬱症，並可結合經顱磁刺激（TMS）等非侵入性腦刺激，發展更精準的治療。這項技術已獲科技部未來科技突破獎、生策會國家新創獎、美國愛迪生獎等多項肯定。

楊智傑說，北榮精神醫學部的「智慧腦影像平台」採預約制，協助病人與家屬了解腦部變化，強化治療信心。他補充，團隊正與國際合作，未來將納入更多不同人種數據，讓平台使用能擴及更多族群。

台北榮總醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑率領團隊開發「智慧腦影像平台」，透過AI分析腦部影像，診斷準確率高達91.7%。（記者邱芷柔攝）

台北榮總醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑率領團隊開發「智慧腦影像平台」，透過AI分析腦部影像，診斷準確率高達91.7%。（記者邱芷柔攝）

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