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健康 > 心理精神

戒菸專線全盲諮詢員廖德蓉 用聲音鼓舞癮君子

2025/07/02 11:12

台中啟明學校教師謝文婉（左）邀請廖德蓉返校分享工作心得。（記者張軒哲攝）

台中啟明學校教師謝文婉（左）邀請廖德蓉返校分享工作心得。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市啟明學校24歲校友廖德蓉自幼全盲，她從靜宜大學社工系畢業後，目前在醫院擔任戒菸專線電話諮詢員，她也在醫院附近獨自租屋生活。她受邀返校分享求學與工作心得，也提供盲生與家長作為就學與就業參考。廖德蓉說，個案並不知自己是盲人，有幾次被誇獎稱讚，成功協助多名癮君子降低菸癮，很開心自己的聲音可以支持跟陪伴他人。

廖德蓉出生就全盲，她國小1年級就獨自從雲林偏鄉至台中啟明學校就讀至高中畢業，相當乖巧懂事。廖德蓉說，因從小在特教學校就讀至高中畢業，進大學花了很長時間才適應，也感受到部分同學的冷漠，當時才明白，即使就讀社工系，並不代表每個人都具備高度同理心。她反而認識其他系所同學，邀請她參加活動跟逛夜市，也加入歌唱社參加歌唱比賽，協助研究生打逐字稿等，讓大學生過得多采多姿。

廖德蓉擔任戒菸專線諮詢員，協助癮君子戒菸。（記者張軒哲攝）

廖德蓉擔任戒菸專線諮詢員，協助癮君子戒菸。（記者張軒哲攝）

廖德蓉說，因雙眼失明，自幼對聲音敏銳，能從來電者聲音找出戒菸動機，年初得知彰基醫院徵求具有社工或輔導背景的戒菸專線諮詢員，自己投遞履歷至面試，與明眼人一起競爭，幸運錄取，也在醫院附近租屋。啟明學校教師謝文婉還專程前往彰化，陪同廖德蓉定向至醫院上下班的路線，讓她能順利徒步至醫院。

廖德蓉表示，有一名男高中生菸癮極大，她定期追蹤關懷，耐心開導對方，也聽他傾訴心事跟學業困擾，高中生菸癮大幅降低。也有一名年輕女子因生活焦慮，1天抽30根香菸，經過開導，也大幅減少抽菸抗焦慮，讓她對工作增添信心。

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