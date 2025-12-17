健康網》洗腎可以少洗一次嗎？ 醫師解析風險與調整之道

專家表示，洗腎不是可任意選擇的「彈性行程」，而是維持生命與生活品質的重要治療，最好避免突然停洗；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少洗腎患者在回診時，常因精神狀況改善，主動詢問醫師是否能「少洗一次」。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔提醒，引發洗腎病患危險的，不是洗腎洗太多，而是突然停洗、突然延後，或是突然自以為「這次先跳過」！

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，很多人走進他的診間時，都帶著一種「小小的開心」說：「醫師，我最近精神很好，可不可以這週先不要洗？少洗1次應該比較健康吧？」聽到這句話，他總是為病患捏把冷汗。

傅裕翔指出，每天腎臟都在排毒，而洗腎只是接手它的工作。停洗就像停工3天，工廠裡的毒素堆得滿滿都是。很多人以為洗腎是「醫院幫你安排的例行行程」，他分析對腎衰竭的病人來說，不能隨便停的原因：

●排毒

尿素、磷酸鹽、肌酸酐等代謝廢物本來要靠腎排出，一停洗就累積。

●調電解質

尤其是「鉀」。鉀太高會讓心臟電流亂掉，嚴重時會突然心跳停止，有些病人是在休息或睡覺時，家人發現怎麼叫不醒。

●排水

對很多尿量已經很少的病人，只要2–3天不洗、又多喝一點水，水分就可能積在肺裡，變成肺水腫，越躺越喘，最後得插管急救。

為什麼洗腎患者仍然很多人想「少洗一次」？傅裕翔表示，許多病人會說：「洗腎很累」、「我好像越洗越虛」、「想跟家人去旅行，不想被洗腎綁死。」但是身為病患的照顧者，當然更不想看到洗腎患者突然昏倒、突然喘到不能呼吸、突然沒了心跳。

傅裕翔強調，洗腎並非完全不能調整，但所有變動都必須經過專業評估，絕對不能無預警停洗。可以與醫師討論的內容，包含：體重與水分控制良好者，透析條件可能微調；如果尿量還在，部分患者能減少超過水量；有旅遊需求者，也能事先安排跨院洗腎；短期身體狀況不佳，可以調整模式。

傅裕翔總結，洗腎不是「選擇題」。它取代的是每天需要的排毒、排水、調電解質，一旦少洗一次，可能沒感覺，但會造成毒素累積，與損及心臟的風險。固定洗腎，是洗腎患者留住生活品質的第一步。

