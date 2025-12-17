自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》洗腎可以少洗一次嗎？ 醫師解析風險與調整之道

2025/12/17 20:19

專家表示，洗腎不是可任意選擇的「彈性行程」，而是維持生命與生活品質的重要治療，最好避免突然停洗；示意圖。（圖取自freepik）

專家表示，洗腎不是可任意選擇的「彈性行程」，而是維持生命與生活品質的重要治療，最好避免突然停洗；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少洗腎患者在回診時，常因精神狀況改善，主動詢問醫師是否能「少洗一次」。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔提醒，引發洗腎病患危險的，不是洗腎洗太多，而是突然停洗、突然延後，或是突然自以為「這次先跳過」！

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，很多人走進他的診間時，都帶著一種「小小的開心」說：「醫師，我最近精神很好，可不可以這週先不要洗？少洗1次應該比較健康吧？」聽到這句話，他總是為病患捏把冷汗。

傅裕翔指出，每天腎臟都在排毒，而洗腎只是接手它的工作。停洗就像停工3天，工廠裡的毒素堆得滿滿都是。很多人以為洗腎是「醫院幫你安排的例行行程」，他分析對腎衰竭的病人來說，不能隨便停的原因：

●排毒

尿素、磷酸鹽、肌酸酐等代謝廢物本來要靠腎排出，一停洗就累積。

●調電解質

尤其是「鉀」。鉀太高會讓心臟電流亂掉，嚴重時會突然心跳停止，有些病人是在休息或睡覺時，家人發現怎麼叫不醒。

●排水

對很多尿量已經很少的病人，只要2–3天不洗、又多喝一點水，水分就可能積在肺裡，變成肺水腫，越躺越喘，最後得插管急救。

為什麼洗腎患者仍然很多人想「少洗一次」？傅裕翔表示，許多病人會說：「洗腎很累」、「我好像越洗越虛」、「想跟家人去旅行，不想被洗腎綁死。」但是身為病患的照顧者，當然更不想看到洗腎患者突然昏倒、突然喘到不能呼吸、突然沒了心跳。

傅裕翔強調，洗腎並非完全不能調整，但所有變動都必須經過專業評估，絕對不能無預警停洗。可以與醫師討論的內容，包含：體重與水分控制良好者，透析條件可能微調；如果尿量還在，部分患者能減少超過水量；有旅遊需求者，也能事先安排跨院洗腎；短期身體狀況不佳，可以調整模式。

傅裕翔總結，洗腎不是「選擇題」。它取代的是每天需要的排毒、排水、調電解質，一旦少洗一次，可能沒感覺，但會造成毒素累積，與損及心臟的風險。固定洗腎，是洗腎患者留住生活品質的第一步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中