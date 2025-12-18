自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

10大疫苗新聞 大S流感驟逝掀搶打潮居首

2025/12/18 05:30

▲接種流感疫苗，不只能降低重症、死亡風險，還可顧肺、顧心跟顧腦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲接種流感疫苗，不只能降低重症、死亡風險，還可顧肺、顧心跟顧腦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

接種疫苗是預防疾病的重要手段，台灣疫苗推動學會昨日公布「2025疫苗10大新聞」，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」登上榜首。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎強調，流感不同於感冒，千萬不要忽視重症帶來的風險，呼籲民眾務必接種疫苗，若出現警示症狀，應盡速尋求醫療協助。

流感不同於感冒 出現警示症狀應速就醫

台灣疫苗推動學會公布的10大疫苗新聞中，大S逝世掀流感疫苗搶打潮、國光疫苗進軍南半球、安特羅腸病毒A71型疫苗進軍越南位列前3名，另兒童疫苗注射給付應合理化、國中男生公費接種HPV疫苗、腸病毒A71型疫苗使用建議、呼吸道融合病毒全年威脅與鼻噴式流感疫苗等新聞也上榜。

李秉穎指出，大S因流感重症逝世後，在國內掀起流感疫苗搶打潮，疾管署罕見額外加購疫苗以因應民眾需求，顯見這次事件引起民眾對於流感風險的注意。他也提醒民眾，流感不同於感冒，不只侵犯上呼吸道，還會在全身引起嚴重的發炎反應，嚴重時，需要即刻就醫，甚至住院治療。

對於流感疫苗的效益，李秉穎說，人老了，最怕心臟突然停掉，如心肌梗塞，或是中風臥床、失智後認不得人，不只行動不便，還需要親屬照顧，影響他人生活品質。已有觀察性研究顯示，流感疫苗帶來的價值，不只能降低重症、死亡風險，還能減少冠狀動脈疾病發生機會、預防中風。

醫籲若符合資格 務必定期接種確保健康

李秉穎解釋，心血管疾病、失智症等可能都與血管傷害相關，且有解剖研究發現，失智症患者腦部有多處「微梗塞」，流感引起全身發炎反應後，不只傷害血管內壁、活化血小板，身體為了避免病毒迅速擴散，也會在體內形成微小的血栓，可能提升未來慢性病的發生風險，是一把「雙面刃」。

李秉穎提醒民眾，「流感疫苗可顧肺、顧心跟顧腦」，若符合資格，務必定期接種，確保健康，也切勿輕忽呼吸急促、吸不到空氣等重症危險表徵。

▲李秉穎醫師強調，流感不同於感冒，千萬不要忽視重症帶來的風險，呼籲民眾務必接種疫苗，若出現警示症狀，應儘速尋求醫療協助。（記者林志怡攝）

▲李秉穎醫師強調，流感不同於感冒，千萬不要忽視重症帶來的風險，呼籲民眾務必接種疫苗，若出現警示症狀，應儘速尋求醫療協助。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中