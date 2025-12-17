冬至養身正當時 新營醫院教補冬、防皮蛇

醫療結合AI科技。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕12月21日是農曆「冬至」節氣，衛福部新營醫院今天（17日）舉辦冬至活動「新醫相伴，冬補強身」，教導社區民眾如何補冬養身，現場即提供桂圓紅棗養生茶，讓民眾品茶暖身，一邊參與精彩活動，氣氛熱絡。

中醫科醫師胡承暉說明「養陰補腎過好冬」，表示養生的概念就是要順應自然氣候的變化「春生、夏長、秋收、冬藏」。做到春夏養陽，秋冬養陰，才能讓身體更健康。中醫說：「冬不藏精，春必病溫。」意思是冬天若沒有好好「收藏精氣」，來年春天就容易生病，因為冬季是人體陽氣潛藏、滋補陰精的季節，要早睡晚起、適度溫補、減少耗損，以鞏固腎氣和免疫力，應對來年春天外界的變化。可透過中醫診察體質，搭配適當的飲食、穴位保健、藥物調理，讓大家過好冬，迎向健康的新一年。

請繼續往下閱讀...

中醫教導民眾如何冬季養生強身。（新營醫院提供）

家醫科醫師翁靖惠指出，帶狀疱疹常見症狀如單側皮節疼痛、水泡，感染後可能引發疱疹後神經痛、視力或聽力受損等併發症，強調早期治療的重要性。秋冬轉涼，呼吸道疾病增多，免疫力下降可能讓潛伏的帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」）伺機發作，高風險族群如年長者、免疫不全者、慢性病患者，可藉由良好作息與健康生活方式提升免疫力。接種帶狀疱疹疫苗有助於提升完整保護力，降低感染與併發症風險，民眾可至新營醫院家醫科接種。

現場並提供智能耳脈儀健康檢測體驗，透過AI智慧設備進行健康檢測，及結合安寧器捐、醫病共享決策、健康衛教、精神疾病去污名化等闖關遊戲拿獎品，讓民眾了解多元的醫療資源。

新營醫院院長莊毓民表示，冬至象徵團圓與健康的開始，透過結合節慶與健康教育促進活動，把醫療專業、健康科技與社區服務推介給民眾，與民眾共同守護健康。

安寧醫療宣導。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法