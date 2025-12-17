自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

冬至養身正當時 新營醫院教補冬、防皮蛇

2025/12/17 20:04

醫療結合AI科技。（新營醫院提供）

醫療結合AI科技。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕12月21日是農曆「冬至」節氣，衛福部新營醫院今天（17日）舉辦冬至活動「新醫相伴，冬補強身」，教導社區民眾如何補冬養身，現場即提供桂圓紅棗養生茶，讓民眾品茶暖身，一邊參與精彩活動，氣氛熱絡。

中醫科醫師胡承暉說明「養陰補腎過好冬」，表示養生的概念就是要順應自然氣候的變化「春生、夏長、秋收、冬藏」。做到春夏養陽，秋冬養陰，才能讓身體更健康。中醫說：「冬不藏精，春必病溫。」意思是冬天若沒有好好「收藏精氣」，來年春天就容易生病，因為冬季是人體陽氣潛藏、滋補陰精的季節，要早睡晚起、適度溫補、減少耗損，以鞏固腎氣和免疫力，應對來年春天外界的變化。可透過中醫診察體質，搭配適當的飲食、穴位保健、藥物調理，讓大家過好冬，迎向健康的新一年。

中醫教導民眾如何冬季養生強身。（新營醫院提供）

中醫教導民眾如何冬季養生強身。（新營醫院提供）

家醫科醫師翁靖惠指出，帶狀疱疹常見症狀如單側皮節疼痛、水泡，感染後可能引發疱疹後神經痛、視力或聽力受損等併發症，強調早期治療的重要性。秋冬轉涼，呼吸道疾病增多，免疫力下降可能讓潛伏的帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」）伺機發作，高風險族群如年長者、免疫不全者、慢性病患者，可藉由良好作息與健康生活方式提升免疫力。接種帶狀疱疹疫苗有助於提升完整保護力，降低感染與併發症風險，民眾可至新營醫院家醫科接種。

現場並提供智能耳脈儀健康檢測體驗，透過AI智慧設備進行健康檢測，及結合安寧器捐、醫病共享決策、健康衛教、精神疾病去污名化等闖關遊戲拿獎品，讓民眾了解多元的醫療資源。

新營醫院院長莊毓民表示，冬至象徵團圓與健康的開始，透過結合節慶與健康教育促進活動，把醫療專業、健康科技與社區服務推介給民眾，與民眾共同守護健康。

安寧醫療宣導。（新營醫院提供）

安寧醫療宣導。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中