洗腎下肢刺痛 肇因血管老化病變阻塞

▲血管攝影顯示，患者的右股動脈血管阻塞（紅圈處）。（聯新國際醫院提供）

記者周敏鴻／桃園報導

▲楊凱迪醫師說明，患者的下肢刺痛是因血管老化病變而阻塞。（聯新國際醫院提供）

1名64歲洗腎女病患最近幾個月常出現下肢刺痛症狀，右小腿與腳踝還各有1處久難癒合的傷口，經電腦斷層血管攝影檢查顯示，她的雙側股動脈、膕動脈嚴重狹窄，診斷出血管老化病變而阻塞是下肢刺痛的主因，自費接受「微創導管血管內介入治療」，使用「機械式除栓裝置」清除血管壁上的鈣化斑塊，搭配「血管內超音波（IVUS）」即時三維影像精準定位斑塊方位完成手術。

微創導管治療 清除血管鈣化斑塊

聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪說，這名女患者反覆出現下肢刺痛症狀，夜深與洗腎後格外明顯，加上右小腿與腳踝各有約3乘5公分的傷口，到整形外科求診，醫師清創發現傷口幾乎沒有出血，轉介到心臟血管外科後，經「踝臂血壓指數（ABI）檢查」，左、右腳的數值分別約為0.67與0.64，顯示下肢血流循環不良。

請繼續往下閱讀...

楊凱迪表示，相較於血管內氣球擴張、支架放置等傳統除栓手術須大範圍切開整條血管，微創導管血管內介入治療僅有最小約2毫米的穿刺傷口，對高齡、洗腎或多重慢性病患者是更安全有效的選擇。

楊凱迪說，下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變，多因年齡增長致內膜增生、斑塊堆積，使動脈逐漸狹窄，甚至阻塞，而導致末梢組織缺血壞死；動脈粥狀硬化為全身性血管疾病，若阻塞發生在腦部為腦中風、在心臟為心肌梗塞、位於下肢為下肢動脈阻塞。

下肢動脈阻塞初期症狀不易察覺，包括走路易腿部劇痛、下肢冰冷、傷口長期不癒等，恐被誤會是退化或疲勞，民眾別等到潰瘍惡化、腳趾發黑、劇痛難耐，重度缺血階段才就醫。

楊凱迪提醒，民眾冬天常泡溫泉促進循環，但血管中的斑塊恐因受血壓劇烈波動生成血栓，引發急性阻塞「腳中風」，若4到6小時內未能恢復血流，組織恐出現不可逆的壞死，面臨截肢風險，因此泡湯前後要多喝水，以避免脫水。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法