健康 > 杏林動態

課輔班學童到屏東基督教醫院 歌聲溫暖安寧病房

2025/12/18 10:15

課輔班的孩子穿上原住民服裝表演。（記者葉永騫攝）

課輔班的孩子穿上原住民服裝表演。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕耶誕節即將到來，「中華民國生命豐盛關懷協會」輔助的課輔班小朋友，昨（17）日下午到屏東基督教醫院的安寧病房報佳音，以欣喜悅耳的歌聲表演給醫護人員及病人欣賞，祈求上帝祝福讓人人平安喜樂，獲得熱鬧的迴響，讓病患也露出罕見的笑容。

生命豐盛關懷協會由布農族的牧師謝光忠所創立，長期以來在屏東地區資助弱勢家庭和小朋友、提供課輔及音樂才藝免費教學，並且供餐讓弱勢家庭的孩子可以吃飽、受到照顧，而孩子在協會中讀書寫作業，也學習太鼓、小提琴等音樂，在重大的節慶時輔導班的小朋友也會前往醫院、安養院等地方表演，回饋給社會。他們前往屏東基督教醫院表演，以歌聲來撫慰病患，祈求上帝賜福平安。

謝光忠表示，參加課輔班的孩子常常在家庭中無法獲得教導和學習，因此由協會來照顧這些孩子，而協會長期以來都受到社會各界善心人士的幫忙，才能提供弱勢孩子學習音樂機會，一圓孩子的夢想，同時能夠運用音樂來回饋給社會，從小開始教導孩子要有感恩的心，也樂於帶著一起助人做公益，讓社會有善的循環，把愛繼續的傳下去。

生命豐盛關懷協會課輔導的孩子用歌聲溫暖安寧病房。（記者葉永騫攝）

生命豐盛關懷協會課輔導的孩子用歌聲溫暖安寧病房。（記者葉永騫攝）

