自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症新藥取得挑戰增 臨床醫師盼健保給付更貼近治療現況

2025/12/17 20:01

台灣全癌症病友連線-智慧病人領袖學院舉辦「2025年終健保給付政策檢測圓桌會議」，邀請病友團體、醫學專家以及健保署官員齊聚一堂，探討癌症新藥基金多元支付可行路徑。（記者田裕華攝）

台灣全癌症病友連線-智慧病人領袖學院舉辦「2025年終健保給付政策檢測圓桌會議」，邀請病友團體、醫學專家以及健保署官員齊聚一堂，探討癌症新藥基金多元支付可行路徑。（記者田裕華攝）

〔記者劉力仁／台北報導〕賴總統推出百億癌藥基金，今明2年各編列50億元，協助癌友治療，度過生命中的難關，政策實施將近1年，本報調查臨床醫師對癌症新藥及創新療法治療可近性的觀察，逾7成（71.9%）醫師認為目前新藥給付速度不足以滿足臨床需求；近8成（78.2%）醫師對現行每年50億元的新藥基金規模抱持疑慮，擔心未來面對更多創新療法時，資源可能更加吃緊。

台灣全癌症病友連線-智慧病人領袖學院今天舉辦「2025年終健保給付政策檢測圓桌會議」，邀請病友團體、醫學專家以及健保署官員齊聚座談，會議主持人、智慧病人領袖學院院長蒲若芳強調，政策制定應兼具彈性，期盼在財務永續與救命契機間找到平衡。

本報於11月26日至12月9日透過全台多家醫學中心、醫院之公關與行政單位、多個腫瘤相關醫學會、專科醫學會協助，邀請第一線的臨床醫師填答問卷，了解醫師對癌症新藥取得、給付機制與治療趨勢的觀察，回收64份有效問卷。問卷結果顯示，多數臨床醫師感受到新藥取得在治療現場的壓力，並期盼在全球藥價波動與新療法快速出現的情況下，給付制度能持續朝向更貼近臨床需求的方向調整。

逾7成醫師認為目前新藥給付速度  無法滿足臨床需求

問卷結果顯示，逾7成（71.9%）醫師認為目前新藥給付速度無法滿足臨床需求；近8成（78.2%）醫師對現行每年50億新藥基金規模抱持疑慮，擔心未來面對更多創新療法時，資源吃緊。部分臨床醫師提到，若給付價格與治療價值落差過大，恐影響藥品供應意願，先前心臟外科關鍵醫材因價格因素傳出供貨不穩，即反映部分臨床端的擔憂。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏發言呼籲，多關心弱勢癌症，過去10年健保給付品項，共113個藥品、165個適應症，但是口腔癌、胃癌、子宮內膜癌、卵巢癌被納入給付的品項都在5個以下，亟待關懷。（記者田裕華攝）

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏發言呼籲，多關心弱勢癌症，過去10年健保給付品項，共113個藥品、165個適應症，但是口腔癌、胃癌、子宮內膜癌、卵巢癌被納入給付的品項都在5個以下，亟待關懷。（記者田裕華攝）

在藥價議題上，醫師間呈現高度一致的觀察。超過9成（90.7%）醫師認為國內抗癌藥物核價偏低，可能使藥廠降低送件意願，影響新藥引進；另有96.9%醫師認為全球藥價上升，現行核價可能使新藥取得面臨更大挑戰。整體而言，醫師普遍關注新藥可及性可能受到國際環境與國內核價機制雙重影響。

在治療趨勢方面，越來越多創新療法以合併方式進行，包括免疫合併化療、免疫合併標靶、雙免疫或雙標靶組合等，且已在國際指引逐漸成為標準治療選項。調查也顯示，近6成（59.4%）醫師排除經濟考量後，會高頻率建議病友使用尚未納保但符合國際指引的創新療法；近7成（68.8%）醫師支持健保給付合併療法。高達93.8%醫師認為未來給付策略需跳脫單一藥品思維，朝向多藥合併或組合式架構發展，顯示此趨勢已獲醫界高度共識。

台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠建議  補助病友自費使用獲得合適治療

台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠會中列舉多個癌友治療必須負擔大量自費藥物，經濟壓力沉重的個案故事，她表示，應該落實「好藥」先用並鬆綁給付條件，推動多元給付，讓病友得以共同負擔或差額給付等機制，以既有健保給付品項的費用為基礎，補助病友自費使用，獲得最合適治療。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏呼籲，多關心弱勢癌症，她盤點過去10年健保給付品項，共113個藥品、165個適應症，但是口腔癌、胃癌、子宮內膜癌、卵巢癌被納入給付的品項都在5個以下，亟待關注；台灣癌症基金會政策倡議組主任游懿群引用數據指出，截至10月癌藥基金預估支用僅約23.58億元，執行率不到5成，顯示基金仍有運用空間，希望能比照醫材審查進度透明化，讓病友不再無助等待

林口長庚腫瘤科醫師徐鴻智表示，超過4成的大腸直腸癌病患，發現時已經晚期，國際指引第一線標準治療有不錯療效，但台灣尚未給付，病友面臨沉重經濟負擔，希望可透過癌症新藥基金協助，嘉惠病友接受最新治療。

土城醫院腫瘤科醫師吳教恩：早期肺癌目前幾乎沒有新藥獲得給付 應優先補強

林口長庚腫瘤科醫師謝佳訓表示，1980年代之後肝癌藥物進展相當大，不過早在2022年歐洲的肝癌指引至少三線，但台灣一線接二線的藥物仍期待健保考量，建議透過新藥基金縮短病友等待新藥時間。

衛福部醫審及藥材組長黃育文表示，衛福部了解醫界對於癌症新藥的期待，「審查程序嚴謹，署方腳步從未停歇。」她解釋針對部分弱勢癌別的藥物（如大腸直腸癌），已排入共擬會議討論。（記者田裕華攝）

衛福部醫審及藥材組長黃育文表示，衛福部了解醫界對於癌症新藥的期待，「審查程序嚴謹，署方腳步從未停歇。」她解釋針對部分弱勢癌別的藥物（如大腸直腸癌），已排入共擬會議討論。（記者田裕華攝）

土城醫院腫瘤科醫師吳教恩表示，早期肺癌目前幾乎沒有新藥獲得給付，應該優先檢討補強，另小細胞肺癌局限期病患於完成同步放療後，後續免疫治療尚未納入健保給付，與國際作法有落差。

衛福部醫審及藥材組長黃育文：推動癌症新藥暫時性支付，加速收載癌症新藥可近性

衛福部醫審及藥材組長黃育文表示，了解醫界對於癌症新藥的期待，「審查程序嚴謹，署方腳步從未停歇。」對於部分弱勢癌別的藥物（如大腸直腸癌），已排入共擬會議討論。健保署2024年起給付19種癌症NGS基金檢測費用、推動平行送審機制，今年2月推動癌症新藥暫時性支付方式，加速收載癌症新藥的可近性，至今年10月已經收載癌症新藥7項及擴增給付3項，支出21.9億元，嘉惠3500名病友，未來將持續進行健保改革，共創病友、產業、醫界、政府4贏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中