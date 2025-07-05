健康網》深綠蔬菜「鈣」讚！ 國健署：搭「它們」加強吸收

國健署表示，除了乳製品，莧菜、菠菜、紅鳳菜等深綠色蔬菜也都含有鈣質。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鈣質是人體不可或缺的營養素，但國人經常攝取不足。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文指出，從食物中補鈣除了乳製品，莧菜、菠菜、紅鳳菜等深綠色蔬菜也都有，再搭配維生素D、維生素C與鎂等營養素，就能加強吸收。

國健署分享，成人每日足夠的鈣攝取量應落在1000毫克，但根據國民營養調查，國人普遍攝取不足。因此，國健署表示，可以從深綠色蔬菜及3種營養素中補足：

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●維生素D：能促進鈣質吸收，建議每天早上10點前至下午2點後這段時間，曬太陽10–20分鐘，可以活化體內的維生素D。食物來源則可以攝取鮭魚、香菇、蛋黃。

國健署分享，鮭魚含有維生素D，與含鈣蔬菜一起吃能加強鈣質吸收；示意圖。（圖取自photoAC）

●維生素C：可以輔助鈣質吸收，所以每餐除了攝取足量蔬菜外，也要記得補足「拳頭大」的水果份量，建議挑選像芭樂、奇異果、柑橘類等含有維生素C的水果。

●鎂：參與維持骨骼健康與神經系統的生理反應，可以從全穀雜糧類、綠色蔬菜中攝取，以幫助鈣質順利體內運作。且主食以全穀雜糧來取代精製白米，不僅吃得健康，也能補充到營養。

最後，國健署提醒，維持骨骼健康不是只靠補鈣而已，還需要多重營養素輔助，如鋅、維生素K、蛋白質等。所以均衡飲食、適當分量、多元攝取，才是維持健康的不二法門。

國健署提醒，維持骨骼健康不能只靠補鈣，均衡飲食亦很重要；示意圖。（圖取自freepik）

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