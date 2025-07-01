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解決高齡長照、在宅醫療不足 雲縣府借鏡日本經驗
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣已進入超高齡社會，加上縣內醫療資源不足又不均，縣府推動高齡長照、在宅醫療，但跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌有待加強，雲縣府會同台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會前往日本參訪取經，期盼借鏡日本經驗為雲林打造更完善的照護體系。
雲林縣衛生局去年啟動「在宅急症照護加值方案」，整合台大醫院雲林分院與雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，今年3月再與中國藥大學附設北港醫院成立第3支照護小組，在宅急症照護拓展至海線地區。
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衛生局指出，縣府也鼓勵住宿式長照機構參與，讓住民能在熟悉環境中獲得即時且安心的醫療服務，另也設置跨院協調師，整合醫療層級間的垂直與水平轉銜，提升治療連續性，推動護理師照護品質獎勵制度，確保居家醫療服務品質與可近性。
衛生局長曾春美說，雲林的照護模式雖已具初步成效，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌等方面還有待加強，日本在宅醫療的發展比台灣早約20年，這次參訪主要在24小時在宅醫療服務、社區共生、科技輔助及職種協作等。
雲林縣長張麗善表示，期盼透過這次參訪與交流厚植雲林的照護量能，未來將持續強化急症返家照護、打造社區照護示範據點，並積極導入智慧照護工具，讓長輩可以在地安老，並獲得有溫度的照護及醫療支持。
衛生局表示，考察團成員包括台灣在宅醫療學會理事長陳英詔、理事黃子華、雲林縣藥師公會理事長許仁厚及雲縣長張麗善、衛生局長曾春美，將參訪日本多家知名醫療與長照機構，並針對在宅醫療、長照整合、社區共融等面向深入交流。
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