解決高齡長照、在宅醫療不足 雲縣府借鏡日本經驗

雲林縣府高齡長照及在宅醫療參訪團到日本第一站參訪醫療法人悠翔會，該機構專門從事居家醫療。（雲林縣政府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣已進入超高齡社會，加上縣內醫療資源不足又不均，縣府推動高齡長照、在宅醫療，但跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌有待加強，雲縣府會同台灣在宅醫療學會、雲林縣藥師公會前往日本參訪取經，期盼借鏡日本經驗為雲林打造更完善的照護體系。

雲林縣衛生局去年啟動「在宅急症照護加值方案」，整合台大醫院雲林分院與雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，今年3月再與中國藥大學附設北港醫院成立第3支照護小組，在宅急症照護拓展至海線地區。

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衛生局指出，縣府也鼓勵住宿式長照機構參與，讓住民能在熟悉環境中獲得即時且安心的醫療服務，另也設置跨院協調師，整合醫療層級間的垂直與水平轉銜，提升治療連續性，推動護理師照護品質獎勵制度，確保居家醫療服務品質與可近性。

衛生局長曾春美說，雲林的照護模式雖已具初步成效，但在跨專業團隊協作、社區整合及長照資源接軌等方面還有待加強，日本在宅醫療的發展比台灣早約20年，這次參訪主要在24小時在宅醫療服務、社區共生、科技輔助及職種協作等。

雲林縣長張麗善表示，期盼透過這次參訪與交流厚植雲林的照護量能，未來將持續強化急症返家照護、打造社區照護示範據點，並積極導入智慧照護工具，讓長輩可以在地安老，並獲得有溫度的照護及醫療支持。

衛生局表示，考察團成員包括台灣在宅醫療學會理事長陳英詔、理事黃子華、雲林縣藥師公會理事長許仁厚及雲縣長張麗善、衛生局長曾春美，將參訪日本多家知名醫療與長照機構，並針對在宅醫療、長照整合、社區共融等面向深入交流。

雲林縣府高齡長照及在宅醫療參訪團到日本參訪及交流。（雲林縣政府提供）

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