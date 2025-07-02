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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》3類蔬菜從年輕開始補！ 研究：防老年虛弱、增握力

2025/07/02 08:27

研究表明，中年多吃深綠色蔬菜、十字花科蔬菜與菇類，老年身體較不會虛弱；示意圖。（圖取自freepik）

研究表明，中年多吃深綠色蔬菜、十字花科蔬菜與菇類，老年身體較不會虛弱；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不趁年輕打好身體底子，小心老年手沒力、走不動、氣還虛！營養師老辜引述1項國外研究指出，中年多吃深綠色蔬菜、十字花科蔬菜與菇類，老年身體較不會虛弱，尤其能改善「握力」。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文表示，根據全球老化趨勢，「身體虛弱」已成為長壽社會下重要的健康議題，這已不只是老了體力差的問題，甚至與跌倒、失能、頻繁住院有關，所以從年輕開始就要好好保養身體。

吃深綠色蔬菜 有效防老年虛弱

他分享，2024年新加坡1項追蹤20年的萬人研究發現，中年多吃深綠色蔬菜、十字花科蔬菜（如青花菜、高麗菜等）、菇類的族群，老年出現身體虛弱的機率較低，尤其能改善「握力」。其中，又以深綠色蔬菜的效果最為顯著。

研究認為，蔬菜中富含特定營養素與植化素，如β-胡蘿蔔素、葉黃素、葉酸、α-胡蘿蔔素及異硫氰酸鹽，具抗氧化抗發炎能力，不僅能保護肌肉、關節與神經系統，還降低了慢性疾病風險，如心臟病、糖尿病、腎臟病與癌症等，是防止虛弱的關鍵。

●葉酸：參與細胞修復與血紅素合成。

●異硫氰酸鹽：來自十字花科蔬菜的特色抗氧化物，有潛在的抗癌與抗發炎能力。

●類胡蘿蔔素：例如β-胡蘿蔔素、葉黃素，可中和自由基，降低氧化壓力並保護細胞。

養出健壯體質5關鍵

老辜強調，越來越多科學家證實，吃蔬菜不再只是為了排便，還為了老年不虛弱。因此，若想從中年或更早，就開始打造「抗虛弱體質」，他建議可以做以下5件事：

●每餐都有蔬菜：以深綠色蔬菜為主，每天至少2-3份。

●每週輪流吃不同類型蔬菜：包括菇類、藻類、紅黃橙蔬菜、十字花科蔬菜等。

●豐富餐盤的多元蔬菜選擇：蔬菜攝取越多元，越能廣泛補充各種營養素與植化素；料理方式則越簡單越好，才能保留較多養分。

●不要只靠水果：該研究發現，水果與虛弱的相關性不如蔬菜明確。蔬菜，仍是防虛弱的關鍵主角。

●搭配運動效果更佳：尤其是阻力訓練（如舉啞鈴、深蹲等），與蔬菜營養形成加乘效果。

營養師建議，多做阻力訓練有助於打造「抗虛弱體質」；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，多做阻力訓練有助於打造「抗虛弱體質」；圖為情境照。（圖取自freepik）

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