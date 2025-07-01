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健康 > 心理精神

健康網》京華案彭振聲妻輕生 長輩抱怨身體疼痛是警訊

2025/07/01 11:21

國健署指出，「老年憂鬱症」與「成人憂鬱症」大不相同，別輕忽長輩抱怨身體疼痛，或是情緒煩躁易怒的症狀，都可能是憂鬱症的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，「老年憂鬱症」與「成人憂鬱症」大不相同，別輕忽長輩抱怨身體疼痛，或是情緒煩躁易怒的症狀，都可能是憂鬱症的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北地院審理京華城案，勘驗台北市前副市長彭振聲等人的偵訊錄音檔時，彭振聲突接到妻子在高雄輕生，據悉，彭妻疑有憂鬱。根據衛福部網站指出，台灣人口快速老化，憂鬱症是常見的精神疾病，約有1/10的人口有憂鬱症狀，由於擔心汙名化，患者尋求醫師治療比例仍低。國健署的成人健檢已納入憂鬱症篩檢，提早就醫將可得到最佳的療效。

根據國健署健康九九網站指出，憂鬱症會加重老年人失能的程度，也嚴重影響健康，加重照顧者的負擔。此外，老年憂鬱症也會增加失智症風險，且自殺死亡率是一般人的2倍以上。

為什麼老年人容易得到憂鬱症？衛福部苗栗醫院歸納4項原因：

1大腦機能退化

老化導致大腦功能減退，使長輩在面對壓力時變得較難承受。此外，老化也會導致神經傳導物質作用變差，而容易產生憂鬱和低落的情緒。

2疾病困擾

身體機能下滑會影響心情，也會擔憂連累家人，增加憂鬱感受。

3面臨許多的失落

年齡增長必然面臨退休、親友死亡等議題，角色改變後的適應過程，也容易增加憂鬱感受。

4 孤單、缺乏生活重心

多數長輩年輕時忙於工作，未曾「好好生活」，導致缺乏自己的生活圈，也沒有特別的興趣嗜好，加上子女忙於工作，白天「獨守空閨」，無聊時不知找誰聊天，成天看電視，久了就感到孤單。

「老年憂鬱症」與「成人憂鬱症」大不相同，別輕忽長輩抱怨身體疼痛，或是情緒煩躁易怒的症狀，悶悶不樂、看什麼都不順眼，都可能是憂鬱症的徵兆，應多關心、陪伴，足夠的情緒支持才能遠離憂鬱。

國健署說明，改善憂鬱3要素，包含服藥，與相關專科醫師討論並規律服葯；參與社區活動、陪伴和建立人際支持，並傾聽和同理長輩想法，不過度勉強；規律運動並保持生活作息，增加日照頻率，促進身心健康。

衛福部近年在憂鬱症防治上也推動各項因應措施，與全台地方政府合作，成立社區心理諮商服務據點，推動憂鬱症篩檢，並依個案嚴重程度適當的轉介，提供所需的醫療資源及服務；國健署的成人健檢也納入憂鬱症篩檢；台灣憂鬱症治協會網站也有提供篩檢量表，持續改善憂鬱症照護之可近性與治療品質。

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