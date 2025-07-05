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健康網》9種食物守護孩子大腦！ 營養師點名蛋黃

2025/07/05 09:30

營養師指出，想促進孩子大腦發育，可讓他們補充含卵磷脂的蛋黃；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，想促進孩子大腦發育，可讓他們補充含卵磷脂的蛋黃；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子的發育，幾乎是所有父母關心的事情，該怎麼讓孩子從小贏在起跑點呢？營養師高敏敏表示，吃對食物、補對營養素就能幫助孩子大腦發育，使其擁有好學習、好心情。她推薦以下9類食物：含omega-3的鮭魚、含卵磷脂的蛋黃、低脂蛋白質、含花青素的藍莓、含維生素B群的燕麥、含維生素D的木耳、含鈣的優格、含鋅的海鮮，以及含碘的海帶。

高敏敏於臉書專頁發文分享，孩子大腦發育的關鍵就是透過刺激五感（聽覺、視覺、嗅覺、觸覺、味覺）來幫助神經元發育、增加突觸，而年紀小的寶寶更需要豐富的五感刺激來迅速增加突觸。

9大營養素 助孩子大腦發育

●omega-3脂肪酸：其中的DHA和EPA是對大腦發育的關鍵營養，可促進大腦發育、降低壓力情緒、幫助加強學習力、提升記憶力。食物來源有鮭魚、堅果、植物油。

●卵磷脂：能維持大腦細胞膜的運作及健康，也可以提高訊息傳遞速度、增加學習能力。食物來源有蛋黃、牛奶、芝麻。

●蛋白質：幫助修復肌肉、使肌肉生成，同時也是生長激素、荷爾蒙的關鍵成分。食物來源有雞胸肉、蝦子、豆製品。

●花青素：可強化腦細胞傳遞速度，維持兒童視力健康。食物來源有藍莓、櫻桃、草莓。

營養師表示，花青素有助於維持兒童視力健康，可透過攝取草莓、藍莓等食物來補充；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，花青素有助於維持兒童視力健康，可透過攝取草莓、藍莓等食物來補充；示意圖。（圖取自freepik）

●維生素B群：維持神經系統發育的關鍵營養素，可避免腦部發育緩慢、維持正常代謝和製造能量。食物來源有燕麥、豬肉、酪梨。

●維生素D：促進神經傳導路徑增生，可幫助骨骼強健、維持好心情。平時除了曬太陽吸收，也可以透過乾香菇、木耳等食物補充。

●鈣：維持骨骼和牙齒發育的關鍵營養素，幫助孩子在發育期順利長高。食物來源有芝麻、小魚乾、優格。

●鋅：可增加孩子的食慾、提升免疫力和營養素吸收。食物來源有海鮮、豬肝、菠菜。

●碘：是合成甲狀腺素的關鍵營養素，如果碘攝取不足，容易導致智力低下、發育過慢。食物來源有海帶、菠菜、起司。

培養健康生活型態 維持免疫力

除了上述9種營養素有助於提升孩子抵抗力、大腦發育外，高敏敏表示，想要孩子維持良好的免疫力，平時最好避免吃以下4種食物：

●油炸食品：少吃飽和、反式脂肪。

●加工食品：像是火腿、培根、香腸等。

●含糖飲料：可以看營養標示，孩子每日攝取的含糖量不宜超過10克。

●高糖、高鹹零食：如餅乾、蛋糕、甜甜圈、洋芋片。

她進一步分享，除了靠飲食調整強化保護力，日常生活也可以保持3個好習慣：

●規律運動：尤其多做「跳高」的運動，還能幫助孩子長高。

●充足睡眠：提升孩子記憶力、學習力、穩定情緒。

●飲食均衡：各種食材都攝取，才能吸收到多種營養素。

營養師分享，讓孩子保持規律運動能提升免疫力，多做「跳高」還能幫助長高；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，讓孩子保持規律運動能提升免疫力，多做「跳高」還能幫助長高；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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