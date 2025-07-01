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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》滷味「麵食」如何選？ 營養師：減脂首選冬粉

2025/07/01 17:41

楊斯涵指出，減脂優先選擇冬粉（碳水及油脂都較低），除此之外，關廟麵、火鍋滷味麵，也為較低熱量的選擇；圖為示意圖。（圖取自freepik）

楊斯涵指出，減脂優先選擇冬粉（碳水及油脂都較低），除此之外，關廟麵、火鍋滷味麵，也為較低熱量的選擇；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減脂期適合吃滷味嗎？滷味店的澱粉類如何選擇？營養師楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享，滷味店的麵食類百百種，從冬粉、關廟麵、雞絲麵到韓式拉麵或日式的烏龍麵都有，這些麵食類以熱量、碳水化合物含量比較，減脂優先選擇冬粉（碳水及油脂都較低），除此之外，關廟麵、火鍋滷味麵，也為較低熱量的選擇。

近年來街頭巷尾的滷味品牌如雨後春筍般出現，到處可見滷味店的身影。雖然湯底、配料豐富，但常被認為高鹽高脂，不利健康，但楊斯涵指出「只要選對食材，滷味可以是減脂期的友善外食選擇。」

冬粉熱量最低 雞絲麵居冠

楊斯涵進一步分析滷味店常見的澱粉選擇，指出冬粉因碳水與脂肪含量都相對較低，是減脂期的優先選擇之一。而關廟麵與火鍋滷味麵也屬於較低熱量的安全選項。以下為常見滷味麵食的營養成分比較（每份）：

●冬粉：35公克／128大卡，碳水31.6g、蛋白質0.06g、脂肪0.06g。

●烏龍麵：200公克／280大卡，碳水58.4g、蛋白質9.8g、脂肪0.8g。

●關廟麵：60公克／215大卡，碳水43.7g、蛋白質8.3g、脂肪0.8g。

●鹽水意麵：75公克／267大卡，碳水56g、蛋白質10.6g、脂肪0.1g。

●雞絲麵：65公克／330大卡，碳水36.8g、蛋白質7.7g、脂肪16.9g。

●火鍋滷味麵：45公克／220大卡，碳水29.7g、蛋白質4.4g、脂肪9.3g。

●菠菜拉麵：65公克／229大卡，碳水46.8g、蛋白質8.4g、脂肪0.3g。

●蒸煮麵：65公克／237大卡，碳水51.7g、蛋白質5.7g、脂肪0.8g。

●王子麵：50公克／249大卡，碳水32.6g、蛋白質4.2g、脂肪11.3g。

王子麵50公克／249大卡，碳水32.6g、蛋白質4.2g、脂肪11.3g，熱量頗高；圖為示意圖。（圖取自freepik）

王子麵50公克／249大卡，碳水32.6g、蛋白質4.2g、脂肪11.3g，熱量頗高；圖為示意圖。（圖取自freepik）

從熱量與脂肪含量來看，雞絲麵是熱量與油脂含量最高的地雷型麵食，減脂族應慎選；而冬粉則以極低脂肪及熱量獲得營養師推崇，為滷味中最無負擔的澱粉來源。楊斯涵也提醒，除了注意澱粉種類外，滷味搭配高纖蔬菜如高麗菜、青江菜，及蛋白質來源如豆乾、雞蛋、海鮮或雞胸肉，才能真正達到營養均衡與控制熱量的雙贏效果。減脂不必完全捨棄滷味，只要挑對主食與配料，外食也能吃得美味又健康！

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