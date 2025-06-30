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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》生髮吃14種黑色食物！ 黑豆、黑莓、黑芝麻養毛囊

2025/06/30 18:55

黑芝麻含維生素B群、鋅、鐵、鈣與芝麻素，能促進血液循環、增強毛囊健康、抗氧化、減少掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

黑芝麻含維生素B群、鋅、鐵、鈣與芝麻素，能促進血液循環、增強毛囊健康、抗氧化、減少掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康濃密、烏黑亮麗的秀髮總是給人一種充滿生命力的感覺，這也是不少人心中的夢想。對此，營養師程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」指出，想養出一頭好髮，飲食中絕對不能少了「黑色食物」，包含黑芝麻、黑枸杞、黑米、黑木耳、黑莓、黑葡萄、黑豆／黑豆漿、黑棗、香菇、奇亞籽、海帶、黑胡椒、黑巧克力、紅茶。

她表示，黑色食物如黑豆、黑米等，富含多酚、花青素等強力抗氧化成分，不僅能抵抗自由基對毛囊的傷害，還能改善頭皮血液循環、促進營養吸收，進而幫助頭髮長得更健康、更有光澤。以下是她推薦的14種黑色食物：

1. 黑芝麻：含維生素B群、鋅、鐵、鈣與芝麻素，能促進血液循環、增強毛囊健康、抗氧化、減少掉髮。

2. 黑枸杞：富含花青素，有助於強化頭皮血流、提升毛囊活力。

3. 黑米：高含量花青素，有助保護毛囊、延緩老化。

4. 黑木耳：富鐵與膳食纖維，有助血液循環，促進毛囊營養吸收。

5. 黑莓：花青素與維生素C可強化頭皮防禦力並促進膠原蛋白生成，改善髮絲彈性。

6. 黑葡萄：類黃酮、白藜蘆醇促進血液循環，建議連皮帶籽食用，營養更完整。

7. 黑豆／黑豆漿：植物性蛋白質與大豆異黃酮幫助強健毛囊，減緩掉髮問題。

奇亞籽富含Omega-3脂肪酸，有助減少頭皮發炎，維持健康頭皮環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

奇亞籽富含Omega-3脂肪酸，有助減少頭皮發炎，維持健康頭皮環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

8. 黑棗：富含類黃酮與多醣體，有助毛囊健康與頭皮循環。

9. 香菇：富含硒與維生素D，能促進毛囊代謝、支持頭髮生長。

10. 奇亞籽：富含Omega-3脂肪酸，有助減少頭皮發炎，維持健康頭皮環境。

11. 海帶：含碘與多種礦物質，維持甲狀腺功能，間接促進頭髮健康。

12. 黑胡椒：胡椒鹼能促進血液循環，幫助營養更有效送達頭皮。

13. 黑巧克力：類黃酮可促進血管擴張、改善循環，有助氧氣與營養輸送至頭皮。

14. 紅茶：含多酚、兒茶素與類黃酮，有助延緩頭皮老化、維持髮絲濃密。

程涵宇提醒，想要從「頭」開始養生，除了日常飲食中適度攝取上述天然黑色食物外，也應搭配充足睡眠、適當運動及減少壓力，才能由內而外打造出健康亮麗的秀髮。別再只靠外用護髮產品，從餐桌做起，才是頭髮真正的營養之道！

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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