土城長庚醫院新任院長出爐 世界級眼科權威賴旗俊接棒

土城醫院黃璟隆院長（左）交棒給新任院長賴旗俊（右），中為程文俊主委。賴旗俊希望讓市民享有醫學中心等級的照護品質。（圖為長庚醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立土城醫院今天（30日）舉行院長交接典禮，創院院長黃璟隆將交棒給「世界級眼科權威」賴旗俊。賴旗俊表示，未來將擴充量能、強化轉診制度，建立在地醫療網絡，讓民眾以區域醫院的費用，享有醫學中心等級的照護品質。

土城醫院表示，前院長黃璟隆為國內兒童過敏氣喘與風濕領域權威，長年關懷兒童健康，並積極投入兒少保護，深刻影響政策推動。曾獲台灣醫療典範獎、衛福部紫絲帶獎等。黃璟隆未來將成土城醫院名譽院長，象徵其醫療理念將持續傳承。

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醫院指出，新任院長賴旗俊為世界級眼科權威，曾任林口長庚醫院副院長、基隆長庚醫院院長、亞太玻璃體視網膜醫學會會長，他在基隆長庚醫院院長任內，持續提升醫療品質，推動永續經營與社區整合照護，疫情期間致力守護基隆民眾健康，亦推動癌症防治、慢性病整合與智慧醫療專案等領域。

新北市副市長朱惕之說，黃璟隆任內帶領醫院通過重度級急救責任醫院與教學醫院評鑑，建構智慧醫療系統，疫情期間全力配合防疫政策，守護市民健康。市府期待賴旗俊憑藉臨床實力與管理經驗，為新北醫療注入創新能量。

賴旗俊表示，未來他將擴充量能、強化轉診制度，並與新北市醫師公會與基層診所合作，建立在地醫療網絡，讓市民以區域醫院的費用，享有醫學中心等級的照護品質。

土城醫院舉行院長交接典禮，創院院長黃璟隆（左）將交棒給「世界級眼科權威」賴旗俊（右）。（記者陳奕劭攝）

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