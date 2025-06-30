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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

苗縣三義首間日照中心揭牌 開創「醫養合一」照顧新模式

2025/06/30 16:28

由社團法人輕安健康關懷協會成立的「三義日照中心」，由苗栗縣長鍾東錦等人揭牌啟用，為三義首家成立的日照中心。（記者張勳騰攝）

由社團法人輕安健康關懷協會成立的「三義日照中心」，由苗栗縣長鍾東錦等人揭牌啟用，為三義首家成立的日照中心。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由社團法人輕安健康關懷協會成立的「三義日照中心」，今（30）日由苗栗縣長鍾東錦等人揭由啟用，該中心緊鄰慈濟三義中醫院，並結合三義客庄茶園文化，融入養生茶飲、樂齡律動，發揮醫療與生活照護整合的特色，開創在地「醫養合一」照顧新模式，讓社區老人在熟悉的環境獲得身心照顧，讓長者安心、家屬放心；這也是三義鄉首間日照中心。

三義鄉65歲以上的老年人口3922人，佔鄉內總人口26.78％，已達「超高齡社會」的定義，而輕安三義日照中心緊鄰慈濟三義中醫醫院，發揮醫療與照護整合的優勢，提供中醫門診轉介、復健治療、健康諮詢與日間照顧等一站式服務，包括中醫調理，如針灸、推拿、體質辦識與飲食建議，搭配個別化復健運動課程，強化身體功能、延緩失能風險。

該中心今天由鍾東錦、議員羅貴星、三義鄉長呂明忠、輕安健康關懷協會理事長林碧玉、縣府衛生局長楊文志等人，共同為輕安三義日照中心揭牌啟用，中心內的長輩們手舞足蹈跳暖身操，活動筋骨。

鍾東錦表示，三義鄉已是超高齡化社會，如今三義有了第一家日照中心，並藉由醫養合一的照顧模式，延緩長輩失智，以及素食少油少鹽的健康飲食，讓老寶貝更健康長壽，鼓勵長輩們可以來交中心朋友、學習。

輕安健康關懷協會理事長林碧玉指出，三義有1萬6000多人，盼日照中心不僅能補足照顧資源，也將融合在地特色，加入入養生茶飲製作、節氣調養、樂齡律動等課程，提升長者健康識能，讓長輩在熟悉的生活語境中獲得身心照顧。每週一至週五上午8點至下午5點，提供專業照顧服務、共餐、健康促進、生活自理訓練等。

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