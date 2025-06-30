健康網》原來長「辣」樣！ 農糧署揭辣椒醬、剝皮辣椒原型

農糧署指出，辣椒醬原料多為「紅辣椒」或「朝天椒」；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天氣候炎熱，民眾經常沒有胃口，這時來點「辣」，通常能幫助開胃，但你知道市售的辣椒醬、剝皮辣椒是用什麼製成的嗎？農糧署分享，辣椒醬多以「紅辣椒」或「朝天椒」為主；剝皮辣椒則以「青辣椒」為原料。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，辣椒，不僅能為料理提供辣味，還有提味、增色等多元功用。除了新鮮辣椒之外，市面上還有辣椒醬、剝皮辣椒等加工調味品，至於它們是用哪種辣椒做的，農糧署一一來說明：

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辣椒醬2原型 朝天椒本土最辣

農糧署表示，依不同辣度會選用「紅辣椒」或「朝天椒」為原料。紅辣椒外型光滑瘦長、辣度較低；朝天椒外型短小、香味濃，有「本土最辣」的稱號。

●作法：為將辣椒切碎，搭配蒜頭、蔥頭、香菇等調味料或香料調製而成，更添層次風味。

剝皮辣椒 煮湯快炒皆宜

農糧署說，剝皮辣椒為花蓮、臺東及宜蘭地區特產，一般以「青辣椒」為原料。青辣椒為「未成熟的紅辣椒」，色澤鮮綠、光滑瘦長，辣度中等。

●作法：將辣椒油炸剝皮，再以醬油、糖、鹽等調味醃漬而成。適合搭配快炒、滷肉或雞湯，展現微辣甘甜好滋味。

農糧署分享，剝皮辣椒料理方式多元，可做雞湯、快炒或滷肉。（資料照）

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