健康網》吃不了苦選「這1色」！ 農業部列6苦瓜品種一次看

農業部分享，白皮苦瓜味道較不苦，不喜歡吃苦的人可以選這款；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天吃苦瓜正好，但如果挑到太苦的苦瓜，那真叫人難以下嚥。農業部在臉書專頁發文分享台灣常見的6種苦瓜：白皮的白玉苦瓜、蘋果苦瓜；綠皮的大青苦瓜、粉青苦瓜、珍珠苦瓜及山苦瓜。農業部提醒，白皮通常味道較不苦，不喜歡吃苦的人可以選這品種。

農業部指出，苦瓜分成「白皮苦瓜」跟「綠皮苦瓜」。白皮苦瓜通常比較不苦，適合不愛吃苦的人；如果是喜歡吃苦的，則可以選綠皮苦瓜。另外，農業部也列出挑選苦瓜的撇步：要挑果瘤飽滿且密集、表皮光亮、沒有損傷或斑點的苦瓜最好。

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農業部分享，臺灣苦瓜多分布於中、南部，但產季略有不同，中部4-9月、南部10月至隔年3月。而常見的苦瓜有6品種，分別是白皮的白玉苦瓜、蘋果苦瓜；以及綠皮的大青苦瓜、粉青苦瓜、珍珠苦瓜及山苦瓜。依著特性不同，它們各自有適合的料理方式，買錯可就真的是「自找苦吃」。

白皮vs綠皮苦瓜特色

●白皮：

◎白玉苦瓜：苦度低，產量高（約占75%以上），深受消費者喜愛。適合各式料理，不管涼拌、燉滷都美味。

◎蘋果苦瓜：苦度低，外皮顏色較淡，因外型與蘋果相似而得名。與白玉苦瓜一樣，適合各式料理，不管涼拌、燉滷都美味。

農業部列出白皮的白玉苦瓜、蘋果苦瓜特色差異。（圖取自農業部臉書）

●綠皮：

◎大青苦瓜：苦度偏高，外皮顏色通常為青綠色，常見於東南亞國家。料理上適合涼拌或打成果汁。

◎粉青苦瓜：苦度偏高，外皮顏色為淡綠色，果形變化多。料理上適合熱炒或煮湯。

◎珍珠苦瓜：苦度極高，外皮顏色為深綠色，表皮突起部分較小。料理上適合熱炒或汆燙。

◎山苦瓜：苦度極高，果形較小、外觀變化大，較少拿來烹煮食用，多用來製成茶包或當作製藥原料。

最後，農業部表示，若民眾想要有效降低苦瓜苦味，可參考以下3個方法：將苦瓜中間的薄膜清除乾淨、汆燙之後再冰鎮、料理前拌一點醋或油。

農業部列出綠皮的大青苦瓜、粉青苦瓜特色差異。（圖取自農業部臉書）

農業部列出綠皮的珍珠苦瓜及山苦瓜特色差異。（圖取自農業部臉書）

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