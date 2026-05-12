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健康網》戴俊郎54歲猝逝！曾小中風 醫揭「短暫症狀」也可能致命

2026/05/12 21:09

承億集團創辦人、54歲戴俊郎被發現倒臥於其書法工作室中。中國醫藥大學附設醫院表示，血栓堵住血管的時間太長，造成腦部神經細胞死亡，就是所謂的缺血性腦中風。（承億集團提供）

承億集團創辦人、54歲戴俊郎被發現倒臥於其書法工作室中。中國醫藥大學附設醫院表示，血栓堵住血管的時間太長，造成腦部神經細胞死亡，就是所謂的缺血性腦中風。（承億集團提供）

〔健康頻道／綜合報導〕承億集團創辦人、54歲戴俊郎被發現倒臥於其書法工作室中。他曾於兩、三年前有小中風紀錄，近期也持續接受藥物治療，仍無法挽回此次致命的憾事。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，「小中風」的表現，也就是有許多的「腔隙型腦梗塞」，所謂腔隙型腦梗塞，指的是腦部較小的血管發生堵塞，堵塞部位多半在大腦深部或腦幹位置，預後一般較好，但也有可能遺留嚴重的後遺症。若重複發生這種型態的中風，可能會導致患者吞嚥困難、容易嗆到、走路不穩、小碎步、反應變慢，甚至記憶力降低。

「暫時性腦缺血發作」意思是腦部血管暫時被血栓堵住。在發作當下，患者可能會有的症狀包括頭暈、單眼視力模糊、雙眼注視物品呈現雙影、臉部肌肉歪斜、說不出話來、說話聲音含糊、吞嚥困難、右側或左側手腳無力或麻木、肢體不協調或走路不穩等各種不同表現。

雖被稱作小中風，但實際上，暫時性腦缺血發作的緊急程度不亞於真正的腦部缺血性中風，兩者的區別只在於血栓堵住血管時間的長短。若血栓在短時間內自行消解，稱為暫時性腦缺血發作；若血栓堵住血管的時間太長，造成腦部神經細胞死亡，就是所謂的缺血性腦中風。

中醫大附醫指出，患者無論被告知是「暫時性腦缺血發作」或「腔隙型腦梗塞」，控制高血壓、高血脂、糖尿病，戒菸和規律從事有氧運動、按醫囑服用藥物和改善生活型態，絕對是預防腦中風降臨的唯一法門。

戴俊郎畢業於嘉義高工建築，18歲即在工地工作。他在業界是有名的拚命三郎，白手起家，在建築、營造都有不錯成績，轉戰餐飲業，也創下文創旅宿業優異的成績。54歲正值事業上升期，遺憾的是未能親眼看見事業版圖上市上櫃。

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