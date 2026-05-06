自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》蠶豆症恐急性溶血 醫揭3類產品更危險

2026/05/06 14:28

健康網》蠶豆症恐急性溶血 醫揭3類產品更危險

蠶豆症患者需避免蠶豆與特定藥物，例如含萘防蟲用品，像是樟腦丸，以免引發急性溶血。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為蠶豆症為罕見疾病，然而在台灣並不少見，約每100名兒童就有3人屬於此體質。關鍵問題在於這樣的體質無法承受氧化壓力，可能引發急性溶血、黃疸，嚴重甚至有風險。專家提醒，日常需特別留意蠶豆及其製品、含萘防蟲用品（如樟腦丸）、含薄荷腦產品如萬金油、綠油精等外用產品。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，蠶豆症G6PD缺乏症不是罕見疾病，是一種需要特別留意的體質。每100位小朋友約有3位是蠶豆症，其關鍵問題在於身體無法承受氧化壓力，可能引發急性溶血、黃疸，嚴重甚至有風險。民眾先理解體質後，才知道怎麼提前避免誤踩地雷。

日常需特別留意什麼隱藏地雷呢？藥師周洸羽表示，民眾務必避免的高風險包含了蠶豆及其相關製品；含萘（Naphthalene）的防蟲用品（如樟腦丸）；特定藥物像是磺胺類抗生素（Sulfonamides）、抗瘧藥（如 Primaquine），與其他氧化性藥物（需由醫師評估）。

周洸羽還提醒，要小心使用高劑量維生素C（>1000 mg/day），可能增加氧化壓力，誘發溶血；含薄荷腦（Menthol）產品，如萬金油、綠油精等外用產品，嬰幼兒或高濃度使用需特別謹慎。苦瓜則屬爭議性食物，建議依個人體質觀察。

高敏敏補充，對於蠶豆症體質來說，大部分天然食物是安全的，不用過度緊張反而影響飲食。多數天然食物，例如，蔬菜、水果、全穀類、蛋白質來源都可攝取，日常保健食品則建議最好經醫師評估下使用。

周洸羽與高敏敏同時提醒，蠶豆症反應程度因人而異，即使同一物質，不同的個體其反應可能不同。就醫或購買藥品時，請主動告知本身是蠶豆症（G6PD缺乏）體質，避免自行服用來路不明，或未經醫療評估的藥物與中草藥。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中