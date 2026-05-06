健康網》蠶豆症恐急性溶血 醫揭3類產品更危險

蠶豆症患者需避免蠶豆與特定藥物，例如含萘防蟲用品，像是樟腦丸，以免引發急性溶血。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為蠶豆症為罕見疾病，然而在台灣並不少見，約每100名兒童就有3人屬於此體質。關鍵問題在於這樣的體質無法承受氧化壓力，可能引發急性溶血、黃疸，嚴重甚至有風險。專家提醒，日常需特別留意蠶豆及其製品、含萘防蟲用品（如樟腦丸）、含薄荷腦產品如萬金油、綠油精等外用產品。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，蠶豆症G6PD缺乏症不是罕見疾病，是一種需要特別留意的體質。每100位小朋友約有3位是蠶豆症，其關鍵問題在於身體無法承受氧化壓力，可能引發急性溶血、黃疸，嚴重甚至有風險。民眾先理解體質後，才知道怎麼提前避免誤踩地雷。

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日常需特別留意什麼隱藏地雷呢？藥師周洸羽表示，民眾務必避免的高風險包含了蠶豆及其相關製品；含萘（Naphthalene）的防蟲用品（如樟腦丸）；特定藥物像是磺胺類抗生素（Sulfonamides）、抗瘧藥（如 Primaquine），與其他氧化性藥物（需由醫師評估）。

周洸羽還提醒，要小心使用高劑量維生素C（>1000 mg/day），可能增加氧化壓力，誘發溶血；含薄荷腦（Menthol）產品，如萬金油、綠油精等外用產品，嬰幼兒或高濃度使用需特別謹慎。苦瓜則屬爭議性食物，建議依個人體質觀察。

高敏敏補充，對於蠶豆症體質來說，大部分天然食物是安全的，不用過度緊張反而影響飲食。多數天然食物，例如，蔬菜、水果、全穀類、蛋白質來源都可攝取，日常保健食品則建議最好經醫師評估下使用。

周洸羽與高敏敏同時提醒，蠶豆症反應程度因人而異，即使同一物質，不同的個體其反應可能不同。就醫或購買藥品時，請主動告知本身是蠶豆症（G6PD缺乏）體質，避免自行服用來路不明，或未經醫療評估的藥物與中草藥。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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