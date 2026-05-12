雲林推333護理人力留任計畫 有效讓護理人力逆勢成長

雲林縣長張麗善（左5）等人慶祝國際護理節。（記者黃淑莉攝）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣護理人力嚴重不足，縣府自去年9月以來推出「333護理人力留任計畫」，投入經費4214萬元、補助超過1萬4000人次，終於讓縣內醫院護理人力逆勢成長，由2621人提升至2667人，希望能減緩急診壅塞，同時提升整體照護品質。

雲林縣政府與台大醫院雲林分院今天舉辦國際護師節慶祝活動，縣長張麗善親自出席，與雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟及縣內六家急救責任醫院護理部主管共同參與，向守護鄉親健康的護理人員致敬。

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張麗善表示，面對雲林縣人口老化及護理人力招募不易的挑戰，縣府積極推動「333護理人力留任計畫」，編列3億元獎勵臨床護理人員新聘及留任，目標在3年讓轄內醫院護理執業人員人數從2600多人增加到3000人。

張麗善表示，「333護理人力留任計畫」推出以來，縣內護理人力呈現穩定成長趨勢，有助減緩急診壅塞與提升整體照護品質。

衛生局長曾春美表示，未來將持續深化「護理友善職場6大行動」，從多元培訓、職場安全、智慧護理、薪資提升、托顧支持及合理護病比等面向精進政策，打造更安全、更有尊嚴且具發展性的護理執業環境。

雲林縣護理師護士公會理事長廖惠娟則表示，公會將持續作為政府與護理人員間的重要橋梁，促進制度優化，強化職場支持系統。

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