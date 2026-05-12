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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》承億創辦人戴俊郎腦溢血離世 醫談5可能原因

2026/05/12 14:56

承億集團創辦人兼董事長戴俊郎近日驚傳腦溢血過世，享年54歲，令人惋惜。（承億集團提供）

承億集團創辦人兼董事長戴俊郎近日驚傳腦溢血過世，享年54歲，令人惋惜。（承億集團提供）

〔健康頻道／綜合報導〕旅宿業發生令人震撼且不捨的消息：承億集團創辦人戴俊郎，因多發性腦溢血離世，享年54歲，令人惋惜。楊智鈞在臉書提出5項腦出血發生原因，同時強調，「腦出血往往不是毫無原因」，如出現不明症狀，須盡速就醫。

據報導，戴俊郎在2011年成立「承億文旅」，以華人文創旅店第一品牌之企業願景邁進；更對多項旅遊業提出不少獨特觀點，如今突然離世，震驚業界。

富足診所院長楊智鈞在臉書專頁「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」透過影片表示，會發生「腦出血」的原因，除高血壓，也有腦血管瘤破裂；以及動靜脈瘤畸形，這在年輕人身上較為常見；再者是抗凝血劑使用過量；最後則是類澱粉沉積在血管周圍，造成血管脆弱，通常發生在老人。以上5原因都可能造成腦血管破裂。

楊智鈞強調：腦出血往往不是毫無原因，長期高血壓、心血管疾病、血管異常、凝血問題，都可能讓腦血管在某一刻承受不住。若出現劇烈頭痛、嘔吐、單側無力、說話不清、意識改變，請立刻就醫。「血管的警訊，千萬不能等。」

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