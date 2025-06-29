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健康網》炎夏飲食怎麼吃？ 國健署教3招清爽飲食
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天到來，氣溫明顯升高，常讓人感到悶熱、食慾降低、流汗增加，這時候該怎麼吃才舒爽又健康呢？國民健康署（下稱國健署）在臉書專頁「食在好健康」發文分享，清爽飲食和聰明補水，少油炸、涼拌清蒸更開胃；善用辛香料、多吃含水量高的蔬果如西瓜、冬瓜等食物；應充分補充電解質和水，可輕鬆迎戰炎熱天氣。
國健署分享招輕鬆迎戰炎夏策略。
清爽飲食這樣吃
1.清爽飲食，少油更開胃。
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2.少油少炸、改用涼拌、清蒸、水煮。
3.善用天然辛香料如薑、九層塔、檸檬，提升風味又促進食慾。
多吃蔬果 聰明補水
●高含水蔬果：像是絲瓜、冬瓜、西瓜等瓜果類。
●補充電解質：流汗多可適量補充含鉀的食物，如香蕉、哈密瓜、奇異果等。
●飲水量：每日至少補充6-8杯水（240毫升/杯），可加入檸檬片、薄荷葉，讓風味更清新。
把握清爽飲食的小技巧來補充水分，但別忘了每天還是要吃到我的餐盤均衡飲食，讓你的身體在炎夏也能舒爽自在又健康有活力！
國健署提醒，有腎臟疾病或限鉀的人要特別注意，需聽從醫師或營養師指示適量攝取！
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