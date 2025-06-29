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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》炎夏飲食怎麼吃？ 國健署教3招清爽飲食

2025/06/29 09:27

國健署表示，夏天應多吃含水量高的蔬果如西瓜。（圖取自freepik）

國健署表示，夏天應多吃含水量高的蔬果如西瓜。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到來，氣溫明顯升高，常讓人感到悶熱、食慾降低、流汗增加，這時候該怎麼吃才舒爽又健康呢？國民健康署（下稱國健署）在臉書專頁「食在好健康」發文分享，清爽飲食和聰明補水，少油炸涼拌清蒸更開胃善用辛香料、多吃含水量高的蔬果如西瓜、冬瓜等食物；應充分補充電解質和水，可輕鬆迎戰炎熱天氣。

國健署分享招輕鬆迎戰炎夏策略。

清爽飲食這樣吃

1.清爽飲食，少油更開胃。

2.少油少炸、改用涼拌、清蒸、水煮。

3.善用天然辛香料如薑、九層塔、檸檬，提升風味又促進食慾。

多吃蔬果 聰明補水

高含水蔬果：像是絲瓜、冬瓜、西瓜等瓜果類。

補充電解質：流汗多可適量補充含鉀的食物，如香蕉、哈密瓜、奇異果等。

飲水量：每日至少補充6-8杯水（240毫升/杯），可加入檸檬片、薄荷葉，讓風味更清新。

把握清爽飲食的小技巧來補充水分，但別忘了每天還是要吃到我的餐盤均衡飲食，讓你的身體在炎夏也能舒爽自在又健康有活力！

國健署提醒，有腎臟疾病或限鉀的人要特別注意，需聽從醫師或營養師指示適量攝取！

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